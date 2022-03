Rússia avisa que una Tercera Guerra Mundial seria «nuclear i destructiva»

Altres notícies que et poden interessar

Aprofundint en la narrativa justificativa de la guerra, Lavrov ha lamentat que "Occident s'ha negat a complir les nostres exigències de formar una nova arquitectura de seguretat europea". Sobre lescontra Moscou, el ministre ha advertit que "Rússia té molts amics i no podrà ser aïllada", si bé ha assegurat que els governants russos estaven "preparats per a aquestes sancions", però "no esperaven" que afectessin també "atletes, intel·lectuals, artistes i gent dels mitjans".Lavrov ja va referir-se a l'aquest dimarts en la seva intervenció telemàtica al consell de Drets Humans de les Nacions Unides a Ginebra. En concret, va afirmar que és “inacceptable” que els EUA mantinguin armament nuclear en territori europeu, i ha demanat que es “retorni a casa”. El diplomàtic rus va exigir el desmantellament per “complet” de la infraestructura nuclear estatunidenca a Europa.Lavrov també va afirmar que la situació actual a Ucraïna és “resultat” de les polítiques d’Occident i que l’objectiu de l’atac militar rus és “desmilitaritzar i desnazificar” el país. Diplomàtics d’arreu del món van abandonar la sala quan ha intervingut el ministre d’Exteriors del Kremlin en senyal de rebuig per l’atac militar rus contra Ucraïna.​​​​​