Rufián critica l'OTAN en plena crisi a Ucraïna: «No és un exèrcit d'alliberament»

Altres notícies que et poden interessar

, cap de files d'al, ha fet aquest dimecres una intervenció crítica amb l'OTAN en el ple extraordinari celebrat per avaluar la situació a Ucraïna. "Quesigui un sàtrapa no converteix l'en un exèrcit d'alliberament", ha apuntat Rufián, que també ha indicat que la legalitat internacional funciona "a la carta" en funció de qui protagonitza els conflictes. En aquest sentit, ha indicat quepot "matxacar" elssense que "se'n sàpiga res" degut a la pertinença del país a l'OTAN. "Això és una obvietat", ha insistit.Rufián també ha remarcat que l'Aliança Atlàntica no és res més, en aquest context, que undels"des de fa vuitanta anys". Míriam Nogueras, portaveu de Junts a Madrid, ha assenyalat que l'OTAN s'ha de "posar les piles", així com també la Unió Europea (UE). "Potser s'ha preocupat massa d'ampliar-se que de teixir aliances. Farà Occident autocrítica sobre per què s'ha arribat a aquesta situació?", ha apuntat Nogueras, que ha indicat que la pau i la llibertat no només es proclamen, sinó que també "es defensen"."A Catalunya ens hem de dir molt més sovint que nosaltres érem, som i serem els que ens mullem, els que resistim. I els que no ens rendim", ha assenyalat la portaveu de Junts, vestida amb els colors de la, en català. Tant ella com Rufián han comparat Putin amb la ultradreta de, que se n'ha desmarcat en la intervenció protagonitzada per, portaveu del, ha expressat el suport al president del govern espanyol,, a l'hora de prendre "totes les mesures necessàries" per combatre l'invasió russa. Inclòs l'enviament d'armament d'armes directe a Ucraïna, com ha anunciat Sánchez a primera hora Albert Botran, de la CUP, s'ha posicionat "en contra de tots els imperis" i de "totes les guerres". "Ucraïna és un país complex i plural, i això s'ha de tenir en compte", ha apuntat Botran, que ha criticat els Estats Units per haver "jugat a enfrontar des de fora" i ha remarcat l'existència de "" dins del país dirigit per, sobretot dins de l'anomenat. El diputat anticapitalista ha remarcat que els interessos nord-americans són "contraris" a la pau.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor