El primer cercle de Putin: qui és qui en l'entorn del Kremlin

Dmitri Kozac, l'home de Palau

Sergei Lavrov, el rostre diplomàtic del Kremlin. Foto: europa press

Sergei Lavrov, el diplomàtic agre

Sergei Shoygu, un supervivent de totes les purgues

Valery Gerasimov, l'estratega militar

Nikolai Patrushev, l'excap dels serveis secrets

Aleksander Duguin, el filòsof de Putin Foto: Youtube

Aleksander Duguin

Dmitri Medvédev, el tecnòcrata amable

Totes les mirades del món s'han concentrat en la invasió militar russa contra Ucraïna, que viu una cruel ofensiva militar contra Kíev . Les incògnites són moltes i trigaran a aclarir-se. Tothom mira cap al Kremlin per intentar escrutar quines són les intencions últimes de la decisió ded'un atac massiu i sense precedents contra un país sobirà de 44 milions de persones. L'home que va fer-se amb el poder a la Federació Russa el maig del 2000 continua sent, en bona part, un. Qui són els seus col·laboradors? En qui confia?El primer cercle de Putin és un grup de persones procedents, en part, dels aparells d'intel·ligència, de l'i també del grup dei funcionaris que va conèixer quan era tinent d'alcalde de, els anys noranta. Se sap poc de la naturalesa d'aquest nucli de poder i cal veure si la seva cohesió es mantindrà en cas que la crisi s'allargui i Putin perdi la seva aurèola de jugador segur i imbatible. Aquests són alguns dels personatges clau al Kremlin. Són els homes que guanyaran o perdran a Ucraïna.És el cap adjunt de gabinet de Putin al Kremlin. De formació jurídica, prové de la intel·ligència militar i ha anat escalant posicions dins de la burocràcia russa, des d'on va ser viceprimer ministre. Putin hi confia i li va encarregar que tingués cura de l'expedient ucraïnès. En aquesta tasca, no ha tingut problemes per mostrar una actitud d'aparent suavitat, una cosa en què l'ajuda la seva facilitat per lluir unobert que li ha donat el malnom de"", un protagonista d'Alícia al país de les meravelles que sempre somriu. Ha combinat la bona cara amb la mentida i no ha tingut problemes per assegurar que Rússia no tenia cap intenció de qüestionar la sobirania ucraïnesa.Rússia ha tingut ministres d'Exteriors emblemàtics.va ser cap de la diplomàcia de l'URSS durant dècades i va encarnar una barreja de duresa i subtilesa, amb espurnes de sarcasme.va ser el rostre de la perestroika. Lavrov és d'una altra escola, més crua, que sovint sobta als seus interlocutors. Pot ser encantador si s'ho proposa, però no dissimula la seva acritud quan ho considera necessari.Va formar-se en la diplomàcia de l'URSS i va ser ambaixador a Sri Lanka. Però on va mamar el menyspreu que diuen que ha atresorat per Occident va ser com a. És ministre des de fa divuit anys. L'exsecretària d'Estat nord-americana Madeleine Albright va elogiar la seva intel·ligència i cultura (és poeta), però és considerat un homei sense escrúpols per justificar les decisions implacables.Fa deu anys queShoygu és ministre de Defensa, però ha treballat amb tots els presidents de Rússia des dels anys de Gorbatxov, fet que dona un senyal de la seva resiliència política. Se li atribueix una gran capacitat de teixir. Com a cap de l'exèrcit, Putin va valorar el seu paper a la guerra de Síria, on Rússia va fer costat al règim de Bashar el-Assad. El líder del Kremlin hi confia del tot i és de les poques persones que pot dir que surt a passejar pel bosc amb Putin. Però hi ha en això una possible explicació: Shoygu pertany a l'ètnia minoritària, majoritàriament budista i establerta a Mongòlia. Un tret que a ulls de Putin el descartaria com a aspirant a succeir-lo. Si la campanya ucraïnesa fracassa, la seva posició serà fràgil.Cap de l'estat major conjunt des del 2012, se li atribueix l'autoria d'una doctrina militar que du el seu nom i que es basa en el concepte deque inclou un seguit de factors que van des del paper dels mitjans de comunicació a la psicologia, i que deixa l'actuació de les forces convencionals per a la fase definitiva. Els mètodes híbrids serien tots els aspectes no estrictament militars en una guerra. Això indica que Moscou ha iniciat la invasió després que hagi considerat que ja ha assolit amb èxit els objectius híbrids de l'operació, entre els quals la guerra informativa. El temps dirà si Gerasimov l'ha encertat -com va passar a- o si tot plegat ha estat un nyap.És possiblement un dels més poderosos col·laboradors de Putin, en qualitat de secretari del Consell de Seguretat Nacional. Amb anterioritat, l'organisme dels serveis secrets que va succeir la KGB de l'etapa comunista. Forjat en la lluita antiterrorista contra els txetxens, és considerat un dels mésde l'entorn putinià i moltals Estats Units, que veu com una potència decrèpita.És un delsdel règim rus i exerceix una influència indubtable en el pensament de Putin. Segons els especialistes en kremlinologia, el filòsofés també l'anella que vincula partits rellevants de l'extrema dreta europea amb el nucli dur del poder rus. Amb una llarga bibliografia, entre les seves obres destaca el títol Quarta teoria política. Segons ell, han quedat derrotades per la història les ideologies clàssiques com el comunisme, el liberalisme i el feixisme, i el que ara ve és el que anomenaVa fundar fa anys el Partit Nacional Bolxevic i va establir lligams amb, l'exgurú de Donald Trump. Amb una llarga barba que fa pensar en algun escriptor rus del segle XIX, li agrada impactar l'interlocutor i es va deixar fotografiar amb una. En una entrevista a El Confidencial, explicava la base de la seva teoria, que defineix com a eurosianisme. Hi ha analistes de la realitat russa, però, que relativitzen la influència real que pugui exercir. En tot cas, és un autor llegit i escoltat al Kremlin.Si la majoria del primer cercle putinià prové de l'aparell militar i d'informació, un altre grup procedeix de l'administració civil. És el cas deMedvédevun jurista que va conèixer Putin a l'Ajuntament de Sant Petersburg. Amb un perfil més amable que el seu cap, va seri durant quatre anys (2008-2012) va exercir com a president, amb Putin de primer ministre, perquè la Constitució no permetia un nou mandat consecutiu del líder. Medvédev no va canviar de política, tot i que notar-se un estil més. Des del 2020 és vicepresident del Consell de Seguretat. No se li coneixen diferències importants amb Putin. Amb motiu de la suspensió de Rússia com a membre del Consell d'Europa, Medvédev ho va aplaudir dient que facilitaria reimplantar laal país.​​​​​

