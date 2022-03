La guerra a Ucraïna constata la irrellevància internacional d'Espanya

Acabo de conversar con el presidente de Ucrania, @ZelenskyyUa, para mostrarle todo el apoyo y solidaridad de España ante la intolerable invasión de Putin. Hoy hemos enviado dos aviones del @EjercitoAire con 20tn de ayuda, equipos de protección y material sanitario. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 27, 2022

Altres notícies que et poden interessar

El president ucraïnès ha realitzat una estratègia comunicativa mai vista enmig d'una guerra.ha utilitzat Twitter per explicar totes les trucades i trobades que ha mantingut amb els líders mundials, com també per explicar quina era la situació abans i durant l'esclat del conflicte, amb la invasió russa d'Però entre tots aquests tuits en què Zelenski bàsicament ha agraït el suport de les principals potències mundials hi ha un actor que hi falla:. Aquest diumenge al vespre, tres dies després de l'inici de la guerra,va mantenir una trucada amb el seu homòleg ucraïnès, segons va detallar el mateix president espanyol a través de Twitter.Veient l'estratègia comunicativa que havia seguit fins ara Zelenski, l'esperable era que el líder ucraïnès publiqués un tuit informant sobre la trucada amb Sánchez, però això mai es va produir. El president espanyol també ha mantingut una trucada amb la presidenta de, que sí que va informar sobre la conversa, i la de, que no va fer cap tuit.Mentrestant, ja des d'abans de l'inici de la guerra, Zelenski ha comunicat per xarxes socials que havia mantingut trucades amb els líders dels, el, el, l', el, lai els representants de la Unió Europa i les Nacions Unides. Una llarga llista en la qual no apareix Espanya.Una altra mostra de la irrellevància d'Espanya en el conflicte ucraïno-rus l'ha posat Joe Biden. El president estatunidenc va mantenir una trucada amb els aliats, entre els quals hi havia(Alemanya),(Itàlia),(Itàlia),(Regne Unit),(Japó),(OTAN) i representants de països fronterers amb Ucraïna, com Romania i Polònia, a més de representants de la. Altre cop, sense la presència d'Espanya ni de Pedro Sánchez.I no és el primer cop. L'11 de febrer, pocs dies abans de l'esclat de la guerra, Biden va convocar una trobada virtual amb els líders de l'OTAN. A part d'alguns dels noms mencionats anteriorment, hi eren també(Canadà) i(Comissió Europea). El 24 de gener també es va repetir la història: els mateixos representants de l'OTAN a la trucada, i Espanya, de nou, exclosa.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor