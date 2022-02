Junts defensa «no excloure» Ripollès, Berguedà i Solsonès del procés participatiu dels Jocs

La portaveu de, ha defensat aquest dilluns "no excloure" les comarques del, eli eldel procés de participació vinculat a la candidatura dels. "Estem buscant l'equilibri", ha indicat Artadi després de l'executiva de la formació en una roda de premsa en la qual també ha reclamat comptar amb "l'opinió" de tots els territoris implicats, especialment allà on s'hi puguin celebrar proves. "Entenem que algun rol han de tenir", ha ressaltat Artadi sobre aquestes tres comarques. La conselleria d', que comanda Victòria Alsina -independent a proposta de Junts- està "treballant" per veure com se celebra la votació, prevista per la primavera i encara snese dataElva viure dijous passat una votació especialment particular , perquè els diputats de es van posicionar a favor d'una moció en què s'insta el Govern a "consensuar" amb el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès la seva incorporació al procés participatiu sobre els Jocs. Segons fonts governamentals consultades per, fa dues setmanes es va produir una reunió al més alt nivell en la qual es va refermar el compromís del Govern a celebrar la consulta exclusivament a l'Alt Pirineu i a l'Aran -amb un cens de 63.000 persones-, malgrat les peticions de les altres tres comarques, que reivindiquen tenir pes en la decisió que s'acabi prenent.En aquesta reunió hi van participar el president de la Generalitat,, el vicepresident, la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert,, i la consellera de la Presidència,. Alsina és l'encarregada de preparar la consulta a nivell tècnic, mentre que Vilagrà és qui té les competències en matèria esportiva i també està centrada en la interlocució amb el territori. En aquesta reunió, segons les fonts consultades, es va insistir -sense discrepàncies- que l'abast de la consulta seria a l'Alt Pirineu i a l'Aran, com ja es va acordar prèviament en una altra reunió. De fet, el Govern va anunciar el cens de la votació fa tot just un més. La votació serài se celebrarà a la primavera, tot i que encara no hi ha una data tancada.Les mateixes fonts governamentals atribuïen al grup parlamentari de Junts els moviments que hi ha hagut en les últimes hores al Parlament al voltant d'una moció dels comuns en què s'instava a incorporar el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès al procés de participació. En Comú Podem entén que la moció insta atant al procés participatiu com a la consulta popular. Amb tot, Vilagrà, ha dit que la moció pactada no implica ampliar la votació, sinó que insta a "treballar" amb les comarques sobre la seva implicació a l'hora d'abordar els Jocs.Malgrat tot, en un comunicat, ERC i Junts van afirmar dijous passat que la consulta "no ha estat motiu de discussió" i que la seva posició "no impedeix que els grups parlamentaris que donen suport al Govern arribin a". Les dues formacions Indiquen que això es refereix "molt especialment de les comarques del Ripollès, el Berguedà i el Solsonès, en el procés participatiu associat a la configuració de la candidatura". Aquesta és una demanda que s'ha fet arribar des dels ajuntaments.

