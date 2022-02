Mor la fotògrafa i activista trans Mar Capilla Llop als 52 anys

La fotògrafa i activista transgènereFormada a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya i al Centre de la Imatge, havia col·laborat amb diversos col·lectius com l'Associació Trans Generem!, l'Espai LGTBI Girona i la Comissió de Coordinació del Consell Nacional LGBTI, entre altres.Es desconeix la causa de la seva mort. Diverses associacions i organitzacions en defensa del col·lectiu han mostrat el seu condol per a una pèrdua sensible. El seu funeral serà dilluns al matí al Tanatori Sancho de Ávila de Barcelona.

