Rússia fa un pas més: amenaça Suècia i Finlàndia amb «conseqüències militars i polítiques»

🇷🇺🇫🇮 🇸🇪 La portavoz de Exteriores rusa, Maria Zakharova, asegura que la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN "tendrá consecuencias políticas y militares".pic.twitter.com/hp9iVbJPiJ — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) February 25, 2022

Nou pas en el conflicte entre Rússia i Ucraïna., portaveu d'Exteriors del govern de Vladímir Putin, ha amenaçat-membres de la Unió Europea-davant la possibilitat que s'uneixin a l'OTAN. Després d'una reunió de l'OTAN en la qual hi han participat com a convidats, l'entrada d'aquests dos països a l'organització "tindrà conseqüències militars i polítiques", ha assegurat.L'avís del govern rus arriba amb l'exèrcit pressionant per arribar al centre de. Les tropes russes ja són al districte d'Obolon, a només 10 quilòmetres del centre de la ciutat. Així ho ha confirmat el govern ucraïnès, que demana als seus ciutadans actuar com una guerra de guerrilles.Per la seva banda, la UE ha acordatel president rus, Vladímir Putin, i el ministre d'Exteriors rus, Sergei Lavrov, i congelar els seus actius en territori comunitari. L'Alt Representant de la UE,, ha confirmat aquest divendres que "si no hi ha sorpreses" els ministres d'Exteriors, que es reuneixen aquesta tarda a Brussel·les, acordaran incloure Putin i Lavrov a la llista negra. La ministra d'Exteriors alemanya, Annalena Baerbock, ha afirmat que s'ha arribat a una decisió al respecte: "Són els responsables de la gent que està morint a Ucraïna". Amb tot, els ministres dels 27 estats membre encara han de donar el vistiplau al segon paquet de sancions.​​​​​

