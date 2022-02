El Consell d'Europa aparta Rússia per la invasió d'Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

Elha acordat aquest divendres apartar temporalmenten considerar que ha incorregut en violacions greus de l'estatut de l'organisme per la invasió d'Ucraïna. El comitè de ministres, que és l'òrgan executiu del Consell, s'ha reunit d'urgència per examinar lescontra Rússia, que finalment han acabat amb aquesta expulsió temporal.El Comitè considera que Rússia ha incomplert l'Estatut del Consell, per la qual cosa ha anunciat que el país quedarà sense representació tant a l'òrgan executiu com a l'"amb efecte immediat". El país presidit per, però, continuarà sent país signant dels convenis europeus en vigor i mantindrà un jutge com a representant al(TEDH), segons ha detallat el mateix Consell d'Europa en un comunicat."La suspensió no és una mesura definitiva sinó temporal", ha aclarit l'organisme, que deixa "oberts" els "canals de comunicació". El cap de la delegació russa a l'Assemblea Parlamentària,, ha al·legat que el Consell d'Europa no té cap sentit sense Rússia. "Rússia seguirà sent el país europeu més gran i, sense ell, el Consell d'Europa és simplement", ha assenyalat.​​​​​

