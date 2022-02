Junqueras sosté que la situació a Ucraïna evidencia la importància de les taules de negociació

estrenyen la seva aliança per condicionar la política estatal. La d'aquest divendres ha estat la primera reunió oficial entredesprés del seu pas per la presó, una trobada marcada per lai peldel conflicte entre Catalunya i Estat. Junqueras ha traçat un fil conductor entre les dues situacions i ha assegurat que la guerra a Ucraïna promoguda per Rússia suposa unade com d'importants són les taules de negociació per abordar els conflictes.Exportant l'afirmació al cas català, el líder republicà ha assegurat que la voluntat del seu partit és continuar defensant aquest espai d'interlocució, per ara sense data per tornar-se a reunir, i ha advertit que aquesta via és la més democràtica per evitar unde la mà d'un govern d'extrema dreta o d'una dreta extrema. De fet, ha defensat que la comunitat internacional estàaquells processos que es vehiculin a través de la negociació, la defensa dels drets humans i l'oposició a la repressió.Tant Junqueras com Otegi han subratllat laque suposa que les esquerres independentistes tinguin clar el seu paper clau per frenar un govern de dretes i, en canvi, la Moncloa no tingui en compte les agendes nacionals de Catalunya i Euskadi. "No es poden construir blocs de progrés només contra algú, sinó que també s'ha d'anar a favor d'algú", ha assegurat el líder de Bildu. Sobre la petició que fa la CUP de fixar una, Otegi ha argumentat que, des de la seva experiència, "no acostumen a acabar bé els reptes llançats a l'Estat en públic", motiu pel qual consideral'estratègia de diàleg per "enfortir" l'independentisme, al mateix temps que "debilita" a la part que no fa cap proposta. El seu argument és que, en tot cas, "perdrà" qui s'aixequi la taula. "Un pot seure i no dir res, però se li esgotarà el temps. Falta paciència, perseverança i seguir caminant", ha recomanat.Otegi també ha defensat que, si bé la negociació pot bloquejar-se i embarrancar, sitorna a celebrar un referèndum, l'Estat ho tindràper seguir sostenint la seva oposició a permetre una votació a Catalunya. "No és que nosaltres tinguem la pilota a la nostra teulada per sostenir un govern, sinó que la té el govern espanyol per demostraren la resolució dels problemes nacionals", ha insistit el dirigent de l'esquerra abertzale.Tot i la interpel·lació directa a la Moncloa, els dos partits han refermat el seu compromís per continuar donant suport a aquelles mesures al Congrés que siguin "beneficioses" pels seus territoris. Junqueras, però, ha lamentat que "una part de l'esquerra espanyola" no aprofiti prou aquest compromís per impulsar l'agenda social i democràtica i ha posat com a exemple la votació de la, que tant ERC com Bildu van rebutjar tot considerant-la insuficient. "No sempre trobemdemocràtic a l'hora de superar la legislació imposada per la dreta", ha afirmat.

