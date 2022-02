La televisió ucraïnesa demana que Rússia sigui expulsada d'Eurovisió

La TV pública ucraïnesa reclama que Rússia sigui expulsada de la Unió Europea de Radiodifusió i que no pugui participar al Festival d’Eurovisió



UA:PBC diu que la TV russa vulnera els valors de l’EBU-UER



L’organització manté la participació russa, però monitoritzarà la situació pic.twitter.com/xzba7YH8H0 — Sergi Mulero (@sergimulero) February 24, 2022

La guerra atambé ha arribat al món de la música. La televisió pública del país ha demanat que Rússia sigui expulsada de la, fet que implicaria també que no pogués participar en el festival anual d', i que en aquesta ocasió se celebrarà a Torí (Itàlia) el pròxim 14 de maig.L', cadena pública d'Ucraïna, defensa que larussa vulnera els drets de l'organització europea que uneix les televisions i ràdios públiques del continent. De moment, la Unió Europea de Radiodifusió manté la participació russa, però "monitorarà la situació" que es produeixi en els pròxims dies.El festival de la música europeu ja havia notat les conseqüències de les tensions inicials entrei Ucraïna. La candidata ucraïnesa per representar el país a Torí va renunciar-hi., que va ser l'escollida amb la seva "Ombres dels ancestres oblidats" el passat 12 de febrer, va decidir finalment no representar Ucraïna al festival europeu de la cançó.Els problemes per a Pash es van iniciar el mateix dia de la gala de selecció. La van acusar de tongo perquè va guanyar pels vots del jurat, tot i que el públic havia votat una altra cosa -un cas similar al del-.La història, però, no acaba aquí. Es va descobrir que Pash va visitarfa uns set anys, la regió annexionada a Rússia. Aquest fet, per a molts ucraïnesos, és una traïció. La societat va demanar proves per comprovar que havia fet el viatge amb l'autorització correcta, però la cantant va presentar proves falses. Ho va acabar confessant.I, per acabar d'arrodonir la història, van trobar fotografies seves a les xarxes vestint una dessuadora amb lade Rússia. Una onada d'odi a les xarxes ha estat el factor detonant perquè es retirés del camí a Eurovisió.​​​​​​

