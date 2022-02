Aragonès adverteix dels efectes «preocupants» per a Catalunya de la guerra a Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

El president de la Generalitat,, ha comparegut aquest dijous des de Palau per pronunciar-se sobre la guerra a Ucraïna , provocada després de l'atac de l'exèrcit rus. "Condemnem rotundament i mostrem el rebuig a l'atac i invasió militar. Viola la legalitat internacional i tindrà conseqüències sobre Catalunya", ha ressaltat Aragonès, que ha demanat el cessament de les "hostilitats" i el "retorn a les vies diplomàtiques". "La guerra mai resol res,i sempre té costos elevats i inacceptables amb vides humanes innocents", ha indicat el dirigent d'ERC.Aragonès ha apuntat que cal "refermar" el compromís amb la "pau" i lad'Ucraïna. El president ha mostrat "voluntat d'acollida" en cas que hi hagi refugiats del país. Pel que fa als efectes econòmics de la guerra, ha apuntat que hi haurà una afectació "preocupant" pel que fa al cost de l'energia i les matèries primeres. "Davant d'aquesta realitat, hem creat un", ha indicat Aragonès. Demà divendres es farà la primera reunió d'aquest organisme. Les actuacions, ha dit, seran "coordinades" amb Europa i també amb la comunitat internacional.Referint-se als ucraïnesos que viuen a Catalunya -un total de-, Aragonès ha ressaltat que són "al seu costat" de manera "incondicional". "Treballarem per donar suport a les famílies i perque sigui possible els efectes causats per la invasió russa a Ucraïna", ha apuntat el president de la Generalitat.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor