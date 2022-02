Els diputats d'ERC i Junts es revolten contra el Govern i demanen consensuar la consulta dels Jocs d'Hivern

El Parlament ha instat el Govern aper decidir sobre els Jocs Olímpics d'Hivern. Els partits que donen suport al Govern,, que ha registrat la iniciativa. PSC-Units, Vox i PPC ho han rebutjat, i Cs s'ha abstingut.Els comuns entenen que la moció insta atant al procés participatiu com a la consulta popular. Amb tot, la consellera de la Presidència Laura Vilagrà, ha dit aquest dimecres que la moció pactada no implica ampliar la consulta, sinó que insta a "treballar" amb les comarques sobre la seva implicació. De fet, fa uns dies el Govern ho va tornar a descartar . Sí que hi ha predisposició a donar-los més rellevància en el procés participatiu.Malgrat tot, en un comunicat, ERC i Junts han afirmat que la consulta "no ha estat motiu de discussió" i que la seva posició "no impedeix que els grups parlamentaris que donem suport al Govern arribem a". Indiquen que això es refereix "molt especialment de les comarques del Ripollès, el Berguedà i el Solsonès, en el procés participatiu associat a la configuració de la candidatura".Tots els grups del Parlament també han emplaçat el Govern a fer pública tota la documentació elaborada en el marc del projecte de la candidatura dels Jocs fins al moment. Demanen que s'especifiqui qui ha fet cada encàrrec, el cost de cada document, la forma d'adjudicació, quines han estat les empreses adjudicatàries, i tots els detalls que hi hagi disponibles del projecte ara mateix.En canvi, no ha prosperat un punt de la moció que volia que el Parlament constatés que la celebració d'uns JJOO d'hivern "no dona resposta a les principals necessitats que tenen les comarques pirinenques".El diputat dels comuns Marc Parés ha denunciat les "incongruències ambientals, socioeconòmiques i democràtiques" d'un esdeveniment com els Jocs Olímpics d'hivern al Pirineus. Creu que és "un greu error estratègic" planificar-los: "Els milions que el COI posa sobre la taula són molt sucosos, però són pa per avui i gana per a demà". I ha criticat que el Govern "s'ompli la boca de qualitat democràtica" i després "es vulgui excloure de la votació unes comarques que estaran impactades pels JJOO".La diputada d'ERC Marta Vilalta ha manifestat que "no hi haurà Jocs si la gent de l'Aran i l'Alt Pirineu no ho volen". Vilalta ha expressat que són aquests dos territoris "els principals protagonistes que han de poder decidir de forma directa", però que les altres comarques del pre-Pirineu també han de tenir "tota la informació" i que se'ls pugui escoltar. La dirigent republicana ha assegurat que conjugaran esport i sostenibilitat: "I si no és possible, tampoc ens hi trobaran".Des de JxCat, Jordi Fàbrega ha dit que correspon als pirinencs decidir sobre aquest gran esdeveniment, però ha admès que es pot incorporar el Berguedà, Solsonès i Ripollès "de manera ponderada". Fàbrega ha defensat que el turisme "no destrueix el Pirineu" i ha dit que el territori "ja ho té tot" per poder celebrar els Jocs. També ha situat el canvi climàtic com "un repte" i ha afegit que "cap predicció de cap expert diu que no hi haurà neu el 2030".Sobre la consulta, la diputada del PSC-Units Sílvia Romero ha dit que el territori "ja ha parlat a través dels seus representants" i ha reclamat al Govern "que tiri endavant la candidatura".Dolors Sabater (CUP-NCG) ha acusat el Govern d'"enganyar" amb la informació sobre el projecte, que ha descrit com "un disbarat". Sabater ha demanat un pla integral per al Pirineu, que, entre altres coses, abordi la diversificació econòmica i mecanismes d'assentament de la població. I ha advocat perquè es faci "independentment" dels JJOO.El diputat de Vox Joan Garriga ha afirmat que per a guanyar la candidatura cal "el suport unànime, i aquí el Govern falla". En aquesta línia, ha retret a l'executiu que "no té una decisió presa" perquè "estan més per barallar-se i obrir bretxes al territori" amb la consulta. La diputada de Cs Anna Grau ha acusat els comuns d'haver "impregnat la moció de turismofòbia".La diputada del PPC Lorena Roldán ha acusat el Govern d'actuar "amb arrogància" i els ha reclamat "responsabilitat". Roldán admès que els Jocs no solucionaran tots els problemes del territori, però sí que pot contribuir a millorar-los.

