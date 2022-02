Educació comença a reduir les ràtios a la majoria d'escoles del país

Distribució equilibrada i efectiva a l'entrada al sistema

El Departament d'Educació ha presentat aquest dijous l'oferta educativa d'ensenyaments obligatoris per al curs vinent. En plena polèmica per l'avançament de l'inici de curs -la reunió del consell escolar de dilluns no va servir per apropar posicions i els sindicats mantenen l'amenaça de vaga-, el conseller Josep Gonzàlez Cambray ha explicat el procés de preinscripció i ha anunciat dues novetats significatives: la primera, una reducció de ràtios a la majoria de centres públics i concertats del país per sota de 25 alumnes; i la segona, l'aplicació del decret d'admissió, amb l'objectiu d'eliminar la segregació escolar a l'entrada del sistema educatiu.El sistema educatiu català iniciarà el camí per reduir les ràtios a les aules. El proper curs, el 99% dels grups dels centres públics i el 73% dels centres concertats reduiran les ràtios per sota de 25 alumnes, la xifra actual. Això s'aplicarà a partir del curs vinent als grups d'infantil 3 i s'anirà desplegant a la resta de cursos. Amb nou anys, Educació vol que totes les escoles estigui a ràtio 20. A partir del curs vinent, el 86% dels grups públics i el 37% dels grups concertats reduiran ràtios a 20 alumnes o menys per grup. "És un canvi de paradigma demanat des de fa anys per tota la comunitat educativa", ha dit Cambray, que ha assegurat que la decisió s'ha adoptat després d'haver "escoltat" a tothom.Si no s'ha reduït fins a 20 alumnes a la pública és per "manca d'espai als centres educatius", i en el cas de la concertada és perquè la reducció de ràtios és "voluntària". Per això, el conseller ha volgut agrair als centres concertats "l'adaptació i la voluntat de sumar-se" a l'objectiu comú de reduir ràtios. "Els beneficis són múltiples, hi guanya tothom, amb atenció més personalitzada i rendiment acadèmic. També beneficia els mestres i les famílies. El sistema educatiu tindrà menys alumnat, més grups, més mestres i menys nens per aula", ha dit. La voluntat d'Educació és mantenir els reforços Covid, però Cambray ha recordat que els fons econòmics depenen de l'Estat.El proper 7 de març comença la preinscripció a educació infantil de segon cicle i primària, i el 9 de març a secundària. El període de preinscripció acabarà el 21 de març. La presentació de la sol·licitud serà 100% telemàtica, com l'any passat, i es mantindrà l'acompanyament a través de les oficines municipals d'escolarització per totes les famílies que necessitin suport per fer aquest tràmit. La matriculació es farà del 21 al 29 de juny. Pel que fa a l'oferta inicial és de 3.113 grups a infantil 3, i 2.968 grups a primer d'ESO. A infantil 3 hi ha un increment en l'oferta inicial i una reducció a la oferta concertada. "Això no havia passat mai", ha dit Cambray. Això suposa, ha remarcat, un "pas endavant" per "oferir més grups amb menys infants" i alhora "una adaptació inicial" a l'escola concertada.A l'entrada al sistema per infantil 3 hi haurà 3.474 nens menys, però tot i aquesta davallada, el Departament incrementarà grups. "Tindrem més mestres i menys nens, baixem les ràtios", ha apuntat Cambray. Hi haurà 25 grups més. A l'ESO, la previsió de baixada és de 2.073 alumnes, però la reducció de grups és inferior, de 26 grups menys. El curs vinent hi haurà tres centres educatius nous, quatre nous instituts escola, un centre que s'integra a la xarxa d'educació (i en podria haver algun altre en els propers dies), i durant el curs vinent, 17 centres educatius estrenaran edifici. S'han tancat centres en una vintena de llocs, segons ha detallat Educació. El càlcul per la reducció de ràtios és d'un increment net de 258 dotacions de professorat en total.La segona novetat anunciada per Cambray és l'aplicació del decret d'admissió. "Volem que l'alumnat que s'incorpora al sistema educatiu es reparteixi equilibradament en tots els centres finançats amb fons públics", ha explicat, que ha dit que l'única manera de combatre la segregació escolar és "fer un repartiment equilibrat" de l'alumnat. Això suposa un canvi metodològic i un canvi pressupostari. Pel que fa a la metodologia, el Departament identificarà tot l'alumnat amb situació de vulnerabilitat, i reservarà places en funció del nombre d'alumnes en aquesta situació. Després, es fa una assignació d'aquesta alumnat als diferents centres, amb "redistribució equitativa". "Un cop fet això, hem d'acompanyar-los econòmicament perquè el repartiment sigui efectiu", ha explicat.En aquest sentit, ha anunciat que tot l'alumnat que s'incorpori al sistema educatiu a infantil 3 i primer d'ESO, anirà acompanyat d'una quantitat econòmica que garanteixi que no ha de pagar cap quota ni a la pública ni a la concertada. La quantia, ha explicat el conseller, cobrirà els serveis escolars, activitats complementàries, sortides i llibres, entre d'altres. "Fins ara, els centres públics no rebien cap quantitat econòmica i els concertats rebien 600 euros a partir del tercer alumne vulnerable", ha recordat. "Ara, tot l'alumnat, des del primer, l'alumnat que vagi a l'escola pública anirà acompanyat d'una quantitat econòmica de 384 euros i el que vagi a l'escola concertada, amb una motxilla econòmica de 988 euros", ha detallat. "Les escoles han de reflectir l'entorn on viuen les famílies, si no no acabarem evitan la segregació", ha advertit. La previsió actual a nivell pressupostari és d'uns 10 milions d'euros.

