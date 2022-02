Rússia inicia l'atac a Ucraïna

aquesta matinada, després d'un discurs televisat del seu president, Vladímir Putin, on ha anunciat una "operació militar especial" per "desmilitaritzar" i "desnazificar" el país veí. Putin ha dit que l'objectiu de la incursió militar és "protegir" la població del Donbass, que ha assegurat que viu exposada a la "humiliació i el genocidi pel règim de Kíev".El president rus ha exigit alsque abandonin les armes i la zona del Donbass i ha responsabilitat Ucraïna de qualsevol bany de sang. Putin també ha avisat Occident que "qualsevol" que intenti frenar-lo o "amenaçar" es trobarà amb una resposta de Rússia "sense precedents en la història". "Estem preparats", ha avisat.El president rus ha parlat deen el seu discurs, i ha afirmat que "ningú" va demanar als ciutadans ucraïnesos que viuen en determinades parts d'Ucraïna com es volien organitzar territorialment. "La nostra política es basa en la llibertat", ha remarcat, defensant que el dret a l'autodeterminació el poden exercir "tots els pobles que viuen en l'actual territori d'Ucraïna".En aquest sentit, durant el seu discurs Putin també s'ha referit directament als, als que ha demanat que entreguin les armes. "Camarades, els vostres pares, avis i besavis no van lluitar contra els nazis, defensant la nostra mare pàtria comuna, perquè avui els neo-nazis ocupin el poder a Ucraïna", els ha dit, afegint: "Vau jurar lleialtat al poble ucraïnès, no la junta anti-popular que saqueja Ucraïna i se'n riu del poble". "No seguiu les seves ordres criminals, us demano que deixeu les armes immediatament i aneu cap a casa", ha exigit.s’han apropat a Rússia amb una sol·licitud d’ajuda. En relació a això, he pres la decisió de realitzar una operació militar especial. El seu objectiu és protegir les persones que són objecte d’abusos, genocidi del règim de Kiev durant vuit anys, i per això buscarem desmilitaritzar i desnazificar Ucraïna i portar davant la justícia als que han comès nombrosos crims sagnants contra persones pacífiques, inclosos nacionals russos”, ha dit Putin en un discurs a la televisió.L’exèrcit rus ja hazones pròximes a Kiev i altres ciutats, segons diversos mitjans. Ucraïna ha tancat. L’Agència Europea de Seguretat Aèria ha alertat del risc de sobrevolar Ucraïna i els països veïns.han condemnat amb duresa l’agressió russa. Nord-amèrica ha dit que els EUA i els seus aliats respondran amb contundència. Putin ha respost que respondrà a qualsevol intent d’interferir en l’operació militar i ha recordat que és un dels països amb un armament nuclear més potent del món.ha acusat aquest dijous Rússia de llançar una guerra "premeditada" que avisa tindrà "pèrdues catastròfiques tant pel que fa a vides com a patiment humà". En un comunicat, Biden ha condemnat l'atac militar "injustifi-cat" i ha advertit Moscou que és "l'únic responsable de la mort i la destrucció" causada per aquesta acció. En aquest sentit, el president dels Estats Units ha advertit que tant el seu país com tots els aliats i socis respondran "de manera unida i decidida". "El món exigirà responsabilitats a Rússia", ha apuntat Biden, que ha apuntat a més mesures d'Occident contra Rússia per l'atac militar.Per la seva banda,han condemnat quest dijous "l'agressió militar injustificada" de Rússia a Ucraïna. En un comunicat conjunt, Von der Leyen i Michel han reclamat a Moscou la "retirada" de les tropes d'Ucraïna, la fi de les "hostilitats" i "respecte" a la llei internacional. Ambdós líders també han insistit que "l'ús de la força i la coerció no tenen lloc en el segle XXI" i han insistit en "sancions massives" a Rússia amb "greus conseqüències" per aquest atac.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor