El poble més bonic del món, segons un popular blog de viatges

Popeye Village, en una imatge d'arxiu Foto: Wusel007 / Viqupèdia

ha estat reconegut com el poble més bonic del món segons "Road Affair". El prestigiós blog de viatges estatunidenc destaca d'aquest petit indret situat a l'illa deel seu encant per haver estat en el passat undedels anys vuitanta.I és que Popeye Village fa referència a un dels personatges més populars en la història dels dibuixos animats. El poblat va ser construït el 1980 pel rodatge del musical "" que va protagonitzari va ser immediatament abandonat després de finalitzar la gravació.Ara, però, l'indret està plenament recuperat ide cara al públic. S'hi pot feral voltant d'edificis de fusta pintorescs i acolorits i també hi ha programes una gran varietat d'activitats. De fet, "Road Affair" crida a visitar Popeye Village per veure-hi espectacles, fer passejades en vaixell, explorar el poble, veure museus o feu un tast de vins.A part d'aquest curiós indret, entre els deu primers pobles més bonics del món hi ha(Àustria),(França),(Itàlia),(Turquia),(Grècia),(Japó),, (Marroc),(Vietnam),(Itàlia). Darrere d'aquests, en onzena posició, hi ha l'únic de l'Estat:, a Andalusia.

