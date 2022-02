Cs salva Marín i evita que el ple de l'Hospitalet li demani la dimissió

El ple de l'ha declinat reclamar a l'alcaldessa,, que renunciï a aquest càrrec i al de presidenta de la Diputació de Barcelona, així com al segon tinent d'alcaldia,, tots dos investigats pel. Malgrat haver reclamat públicament la seva dimissió,davant la moció d'ERC que ho demanava.Elsal consistori, amb 14 dels 27 regidors, però tant Marín com Alcázar s'han abstingut de participar del debat i votació d'aquest punt, així com el regidor del PSC denunciant del cas,. Això situava l'èxit de la moció en mans de Cs, per bé que, d'haver-se aprovat, això, tot i que hauria estat una derrota política simbòlica. En tot cas, per tombar Marín -qui ha demanat que s'arxivi la seva causa -, caldria que l'oposició presentés i guanyés una moció de censura, un horitzó ara molt improbable.El líder municipal de Cs,, ha justificat la seva abstenció per no fer seguidisme d'ERC, qui assegura que "amaga els seus casos de corrupció i hi posa la catifa a sobre". El regidor havia proposat afegir a la moció que també s'hi instés aa cessar el secretari d'Acció Exterior,, també investigat en el cas Consell Esportiu, i que es demanés també les renúncies de dirigents investigats en altres causes judicials, en concret la de la presidenta del Parlament,; el conseller d'Educació,; i l'alcaldessa de Barcelona,. Els republicans, però, ho han rebutjat.El portaveu del grup municipal d'ERC i cap de l'oposició,, ha denunciat "un nou episodi en què PSC i Cs fan", després que la formació de Miguel García ja evités en primera instància que el consistori es presentés com a acusació particular en la causa -tot i que mesos més tard sí que es va aprovar- i ha vetat les compareixences dels investigats en la comissió municipal sobre el cas. Igualment, ha lamentat que "laa altres organismes" arran de l'operació policial a Cornellà , mentre els encausats "continuen amagant el cap sota l'ala sense donar cap tipus d'explicació".La portaveu dels comuns,, ha recordat que el seu grup "ha anat més enllà de les paraules", ja que el partit s'ha presentat com aen el cas, i ha assenyalat que, amb la informació de què disposa, "lessón molt clares". Els fets, ha insistit, "connecten amb casos com la, el, el cas delsandalusos o els fets actuals del PP a la", mentre que "l'equip de govern sembla més interessat en defensar els interessos del seu partit, el PSC".Ha donat suport a la moció també la regidora del PP,, qui ha lamentat que estiguin apareixent "informacions molt greus sobre delictes com la, frau a l'administració i omissió del deure de perseguir un delicte". "Diuen que no quedarà en res però", ha afegit, i ha asseverat que "Marín i Alcázar tenen responsabilitat, el jutge decidirà si penal, però sí política i de mala gestió".El primer tinent d'alcaldia del govern municipal,, ha denunciaten la moció. "Aquí hi ha hagut fiscals i jutges que han oblidat la", ha asseverat, i ha acusat deaquell qui afirmi que el PSC de l'Hospitalet s'ha finançat amb recursos que no són propis. En aquesta línia, el també regidor del PSCha equiparat les imputacions de Marín i Alcázar amb les delso amb la d'Ada Colau i ha ironitzat: "Ens congratula que ERC ara ja faci confiança a les forces de seguretat de l'Estat".

