Junts i la CUP pressionen Aragonès per superar la fase de «negació» del diàleg

L'absència a la conferència de presidents aixeca polseguera

i lahan aprofitat la sessió de control d'aquest dimecres per carregar contra els resultats de la comissió bilateral, celebrada divendres passat a Palau , i per reclamar aque superi la fase de "negació" del diàleg per part de l'Estat.s'han expressat en termes similars en el debat parlamentari amb el president de la Generalitat,, que s'ha compromès a recuperar la unitat d'acció amb l'autodeterminació i l'amnistia com a eixos centrals. "Necessitem ser més forts", ha apuntat Batet. "Fotografies com la bilateral aporten la imatge d'estabilitat en el conflicte", li ha retret, portaveu de la CUP a la cambra."Lava ser històrica, perquè va ser una aixecada de camisa. Alguns dels traspassos ja s'havien fet fa dotze anys. Això ja seria prehistòria", el president del grup parlamentari de Junts, que lamentat que no s'hi tractés el traspàs de l'. "No hi haque valgui si a l'altra banda no hi ha voluntat de resoldre el conflicte política. Estem en un procés de negació, i necessitem ser més forts", ha remarcat Batet, que ha insistit en la necessitat de "refer" la unitat davant la "debilitat" del govern espanyol, com es va veure en la reforma laboral. Aragonès ha indicat que la bilateral va tenir "resultats insuficients", i ha apuntat que en cap cas pot ser "històrica", com va indicar la ministra"Hem de ser clars. Sabíem l'abast de la comissió, però vam decidir que era important anar-hi. Encara que els resultats siguin "minsos", ha admès., ha indicat el president, que ha trobat "imprescindible" focalitzar-se en allò que es "comparteix" que en les diferències. "I enfortir les institucions de Catalunya", ha apuntat el màxim dirigent català.Sabater ha estat contundent a l'hora de definir la reunió amb el govern espanyol la setmana passada. "És un òrgan que només serveix per repartir molles autonòmiques. I ofereix una foto: una imatge deen les relacions Catalunya-Espanya, d'estabilitat del conflicte", ha diagnosticat, al mateix temps que ha lamentat que la "repressió" no s'atura i que les lleis del Parlament són qüestionades per part del govern espanyol. "Quan s'asseuen a la taula de repartiment d'engrunes, sembla que el conflicte s'estabilitzi", ha ressaltat la diputada de la CUP, que també li ha retret que sopi amb el rei Felip VI en la inauguració oficial del(MWC)."No deixaré que em desplaci de l'exercici de les meves funcions un monarca a qui no ha escollit ningú", ha indicat el president. Pel que fa a l'anàlisi del procés català, Aragonès ha defensat queés un bon missatge de cara a la ciutadania. "La resolució del conflicte ha de tenir components de mobilització, negociació i suports internacionals", ha remarcat el dirigent d'ERC, que ha tornat a defensar l'i l'com a sortides al conflicte polític.La conferència de presidents ha estat objecte de la pregunta del cap de l'oposició,. El líder del grup parlamentari delha lamentat que Aragonès deixi "buida la cadira" que correspon a la Generalitat a la cimera multilateral. "Vostè demana diàleg, jo li demano que el practiqui", ha expressat Illa. En el torn de rèplica, el president català ha insistit que el Govern ha participat en les reunions preparatòries, però ha recordat que no ha estat possible que en l'ordre del dia hi figuressin decisions sobre els fons Covid, l'ingrés mínim vital o la "cogovernança" dels fons europeus. "No hi haurà cap acord", ha repetit Aragonès.La primera en preguntar sobre la decisió del president de no ser a la Palma ha estat, diputada del PP. Aragonès ha afirmat que "no és útil" participar en aquesta cita multilateral perquè no està previst que hi hagi acords sobre la "governança" de la pandèmia ni la gestió dels. "Torns de paraula sense cap tipus d'acord", ha apuntat el president català per il·lustrar com serà la conferència de divendres, liderada per. El govern espanyol, per ara, no ha fet sang sobre la cadira buida de Catalunya, habitual des de l'any 2017 en òrgans multilaterals., cap de files de, també ha insistit sobre la idea de l'absència d'Aragonès a la conferència de presidents. "És que no hi ha temes importants a tractar amb la resta d'autonomies, com els fons europeus, el Corredor Mediterrani, el finançament o bé els Jocs Olímpics d'Hivern? No faci campana", ha apuntat Carrizosa, que li ha preguntat per què "no fa com els altres". "Vostè sap que, si normalitza les relacions amb el govern espanyol, se li acaba el relat processista", ha remarcat el líder de Ciutadans, que ha indicat que Aragonès només participa de fòrums "paranormals" com el Consell per la República o bé "el Pacte Nacional per l'erradicació del castellà", en referència a la primera reunió, celebrada ahir, del

