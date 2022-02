La davallada de casos buida els hospitals: 231 llits ocupats menys en un sol dia

CONTAGIS 2.387.111 (+5.247) INGRESSATS 1.604 (-10) UCI 245 (-10) DEFUNCIONS 26.532 (+73) Rt 0,78 (-0,03) REBROT EPG 815 (-5)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.478.475 (+521) DOSI 2 5.759.162 (+4.261) Actualització: 23/02/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.478.475 (+521) 87,8% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.250.458 (+3.646) 86,2% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 43.503 (+6.139) Actualització: 23/02/2022 TERCERES DOSIS 3.196.766 (+4.844) REBUIG A LA VACUNA 197.373 (+27) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.808.479 Dosis Moderna/Lonza: 4.633.419 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.819 Dosis Janssen: 349.181 Actualització: 20/02/2022

Lade la Covid-19 continua a la baixa i els hospitals ho noten. En les últimes hores s'ha reduït en 231 pacients el total d'ingressats a Catalunya pel coronavirus, deixant la xifra en 1.604 persones. Pel que fa a les UCI, hi ha 245 pacients ingressats, una desena menys que la jornada anterior.Elsdiaris es mantenen en nivells estables. En les últimes 24 hores se n'han notificat, que deixen el total des de l'inici de la pandèmia en 2.387.111. En les últimes 24 hores s'han declarat 73 morts per Covid-19, que en són en total 26.532 des de l'inici de la pandèmia.Pel que fa a la vacunació, en les últimes 24 hores s'han administrat 521 primeres dosis i 4.261 segones dosis. Actualment, 6.250.558 catalans han rebut la pauta completa de vacunació, una dada que es correspon al 86,2% de la població catalana de més de 12 anys -la que pot rebre la vacuna.es manté estable, tot i que augmenta lleugerament, avui a, un nivell baix. I el risc de rebrot continua el seu descens pronunciat: aquest dimarts cau cinc punts més, fins als 815 punts.. La incidència acumulada a 14 dies baixa de 1.130,75 a 1.084,94 casos per 100.000 habitants, i la de set dies cau de 439,35 a 432,15 casos per 100.000 habitants.​​​​​​​​​

