Un pastisser de Barcelona fa els millors gelats de l'Estat

Reconeixement per un pastisser català amb botiga aha guanyat elaquest passat cap de setmana, el que converteix la pastisseria i gelateriaamb la que millors gelats fa a tot l'Estat. No és el primer premi per a Roca, que el 2021 ja es va fer amb el de millor gelat.El premi ha estat per un gelat que ha rebut el nom de "". Ret un homenatge al cinema i té elements de la gelateria més tradicional, com són el, eli elde. Roca va vèncer amb 13.216 punts, més de 500 per sobre del segon classificat.La pastisseria Sant Croi compta amb dues botigues a Barcelona i no és el primer cop que el seu propietari és reconegut amb premi. Albert Roca ésdel millorde mantega de l'Estat i fa dos anys es va quedar a les portes del millor gelat que ara ha aconseguit. Ell mateix s'ha pronunciat a Instagram, destacant els anys de "".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor