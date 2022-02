El criticat (i esborrat) tuit de Borrell després d'anunciar sancions a Rússia

Pues al final @JosepBorrellF ha borrado estas medidas tan jodidas contra 26 ricachones rusos.



WHAT A LEVEL pic.twitter.com/yCEEyhayQx — Bernat Castro 🦊 (@Berlustinho) February 22, 2022

Les tensions entrehan deixat una reacció molt criticada (i esborrada) de. Després d'anunciar sancions contra 351 diputats de lai 27 persones i entitats com a represàlia pel reconeixement rus de les regions rebels de, l'alt representant de la diplomàcia europea ha publicat un tuit amb el següent missatge: "S'ha acabat anar de compres a, anar de festa a-Tropetz i diamants a".La dura crítica rebuda a les xarxes socials ha fet que Borrell i el seu equip optessin per esborrrar el tuit poc més d'una hora després de ser publicat. Tot plegat en el dia en què els ministres d'exteriors delsde lahan acordat un paquet de sancions que pretén reduir la "capacitat" de Rússia d'accedir als mercats de capitals i financer i dirigir-se a bancs que financen operacions a Ucraïna., però, ha quedat fora de la nova llista negra.Borrell ha justificat aquest primer paquet de sancions perquè els 27 han decidit "calibrar la resposta" per tenir "per reaccionar" en cas de més atacs per part de Rússia. Amb tot, l'alt representat ha advertit que aquestes sancions ja faran "molt mal" a Rússia. A la llista negra hi ha els diputats que van donar suport al reconeixement de les regions rebels de Donetsk i Lugansk. En el cas dels bancs, es tracta d'entitats vinculades ali que financen la capacitat militar russa.Les sancions també volen limitar l'accés del Kremlin als mercats financers i de capitals i prohibir el comerç entre les dues regions rebels i la, tal com es va fer amb Crimea el 2014. Durant l'anunci de les sancions, Borrell ha alertat que "la història no ha acabat" i que la UE està disposada a adoptar més mesures. "Mantenima la caixa per continuar castigant el comportament de Rússia", ha subratllat.

