Nou avís de Bill Gates: «Tindrem una altra pandèmia i serà un patogen diferent»

Les prediccions i reflexions deja s'han fet habituals durant la pandèmia. Alguns dels pronòstics no s'han complert -ell mateix va assumir al desembre que va preveure massa propera la fi de la pandèmia- i d'altres van per bon camí de fer-se realitat, com quan al gener va situar la fi d'òmicron com el punt de partida per entrar en una nova etapaAra, el creador i propietari deha celebrat precisament la tendència a la baixa d'aquesta, però ha alertat que al futur n'hi pot haver una altra i d'undiferent. "El risc d'una malaltia greu pers'ha reduït dràsticament, però tindrem una altra pandèmia", ha afirmat Gates.Per això, Gates creu que les claus del futur seran una millor inversió dels governs per a preparar-se millor davant unai accelerar en la investigació de. "El pròxim cop haurem d'intentar que siguin sis mesos en comptes de dos anys", ha assegurat en referència al desenvolupament de vaccins.L'empresari multimilionari veu en les vacunes d'-les de- la possibilitat d'immunitzar més ràpidament la població. Gates també deixa una reflexió sobre el futur: "El cost de preparar-se per a la pròxima pandèmia no és tan gran com el de lluitar contra el. Si som racionals, podem aturar-la a temps".

