Joan Manuel Serrat rep la Gran Creu de l'Ordre Civil Alfons X el Savi

ha rebut aquest dimarts laper una "carrera brillant" i una contribució rellevant "a la cultura i l'art espanyol" des de l'inici de la seva trajectòria, el 1965.La condecoració, que li ha entregat el president del govern espanyol,, va ser aprovada pel Consell de Ministres del 7 de desembre. Serrat ha explicat que en la seva trajectòria només ha fet "allò que volia fer, com ho volia fer i de la forma en què, encertadament o equivocada, creia que havia de fer-ho".De la seva banda, Sánchez ha qualificat Serrat de "" i "d'excel·lentíssim poeta, escriptor, compositor, músic, lletrista". "Un mestre i un referent, a més d'un excel·lentíssim ciutadà", ha reblat. El cantautor ha celebrat un reconeixement que abans han recollit "" com Fernando Fernán Gómez, José Luis Cuerda o Cocha Velasco i ha reconegut que intentaria ser "una mica com ells".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor