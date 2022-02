Putin reconeix Donetsk i Lugansk més enllà del territori prorús

El president de Rússia,, ha assegurat aquest dimarts en una roda de premsa que el seu reconeixement de Donetsk i Lugansk inclou "les fronteres de les províncies que formaven part d'Ucraïna" i que contemplen les dues constitucions d'aquestes repúbliques autoproclamades. El mandatari rus confia que "els afers polèmics es puguin arreglar durant les negociacions entrei els representants d'aquestes repúbliques".també ha exigit a Ucraïna que renunciï a integrar-se a l', mentre que ha atribuït al govern ucraïnès l'escalada de tensions a l'est del país. Sobre això, s'ha referit a l'"incompliment" per part dedels: "Ja no existeixen". "Els acords són un complex de mesures que buscaven arreglar la situació. Vam ser-hi durant vuit anys, però les autoritats ucraïneses van bloquejar aquests acords", ha explicat.El líder rus també ha justificat el reconeixement de la independència de lesde: "Havíem de seguir observant aquesta massacre, aquest genocidi? Com ​​es tolera això?", s'ha preguntat. Tot plegat després que la cambra alta del parlament rus hagi donat permís a Putin per utilitzar la força militar fora del país, després que ell ho demanés, segons ha informat elPer altra banda, aquesta mateixa matinada Putin ha signat un decret en què ordena l'enviament dea Donetsk i Lugansk. Segons el decret, que publiquen mitjans oficials russos com l'agència RT, les tropes s'envien en el marc d'operacions per "mantenir la".Al seu torn, el secretari general de l'OTAN,, ha assegurat que "tots els indicis" apunten que"continua preparant un atac a gran escala" a Ucraïna. En una roda de premsa després de la reunió extraordinària de la comissió OTAN-Ucraïna, Stoltenberg ha celebrat les sancions contra Rússia que han impulsat alguns països i ha condemnat el que considera una "nova invasió" d'Ucraïna, un país que "ja està envaït des de 2014".Stoltenberg ha dit que la demanda de Putin al parlament rus s'afegeix a les "decisions de Rússia dels últims mesos" en l'escalada del conflicte. "És només un pas més", ha dit el secretari general de l'OTAN, "en lesi el comportament agressiu". El noruec ha advertit de les "greus conseqüències" del comportament rus per a la seguretat d'i ha demanat a Moscou que deixi "d'alimentar el conflicte i esculli la". "Continuarem fent tot el que calgui per seguir defensant l'aliança", ha dit Stoltenberg.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor