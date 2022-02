«Breakfast at Tiffany's», nova víctima de la censura cinematogràfica

Nou episodi de censura per a una pel·lícula marcada pel racisme., un clàssic del cinema de 1961 dirigit peradaptat de l'obra literària d'èxit escrita per Truman Capote-, ha patit les tisores de la cadena britànica Channel 5 en diverses escenes.a Nova York- interpretat per l'actor Mickey Rooney i caracteritzat amb diversos elements racistes i xenòfobs.El rotatiu anglèsha revelat quines són les escenes concretes que seran eliminades de la pel·lícula de la Paramount Pictures. És una decisió presa perquè consideren, des de la cadena britànica, que "pot ferir la sensibilitat dels espectadors" i per això mateix han decidit eliminar-les quan emeti la pel·lícula per les seves ones. Fins araper part de cap plataforma o canal, encara que diverses emissores britàniques com Sky van decidir col·locar un missatge a l'inici del film.contra l'obra literària original de Capote. El llibre era molt més obscur, més tèrbol i amb moments que van ser censurats per ser immorals a causa del Codi Hays, les normes de conducta de Hollywood que es van mantenir fins 1967.Les primeres veus de crítica no s'han fet esperar. El mític director de cinema i exmembre dels Monty Python,, ha carregat durament contra aquesta decisió de Channel 5, assegurant que "eliminar escenes que ja havien sobreviscut als censors oficials dels anys 60. En aquesta línia, l'actor i productorjustificava el personatge de Rooney per ser els cànons de l'època. "S'hauria de posar una advertència al principi, avisant que el film es va fer el 1961", ha explicat al Daily Mail.L'estiu del 2020 es va viure una onada similar amb la plataformaDiverses pel·lícules van ser eliminades de la plataforma -després restaurades, amb missatges a l'inici del film- per racistes.. La mort de George Floyd en mans de la policia de Minneapolis i les protestes posteriors arreu dels Estats Units han provocat una onada d'introspecció i revisió de les obres de Hollywood, dels catàlegs de les plataformes i de la indústria de la televisió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor