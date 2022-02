Retiren del mercat dos tipus de llet perillosa per als nadons

Els productes i lots afectats són:

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha rebut una alerta per la possible presència dels bacterisen dues llets infantils especials. L'avís ha estat emès per la Comunitat de Madrid, i afecta diversos lots dels productes Similac Alimentum i Similac Elecare.Si bé a l'Estat no s'ha detectat cap intoxicació pel consum d'aquests tipus de, als Estats Units ja hi hade casos amb nadons afectats. Un d'ells va morir, mentre els altres tres han estat hospitalitzats. Les autoritats han recomanat als clients que no consumeixin la llet i la retornin al punt de compra.lots 25659Z261 (caducitat 01/2023), 28123Z261 (caducitat 04/2023), 30283Z262 (caducitat 06/2023), 31410Z204 (caducitat 07/2023) i 33688Z201 (caducitat 09/2023).lots: 25557Z203 (caducitat 07/2022) i 30374Z202 (caducitat 12/2022).Segons la informació disponible, la distribució s'ha completat exclusivament a través de. L'empresa informa que ha contactat amb tots els compradors del producte per frenar-ne la distribució i procedir a la devolució de les unitats que encara segueixen en estoc.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor