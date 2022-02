Aragonès situa com a prioritat «reforçar» l'ús social del català

El president de la Generalitat,, ha estat l'encarregat d'obrir la primera reunió del, un instrument aprovat amb més del 80% dels vots en el debat de política general celebrat el mes de setembre passat. La cita constitutiva de l'organisme ha comptat amb la presència de representants dels grups parlamentaris d', lai també el, que s'ha sumat al consens i ha marcat distàncies d'aquesta manera ambi el, els únics partits que es va posicionar en contra de la mesura.En el seu discurs, Aragonès -que ha estat acompanyat pel vicepresident, la consellera de Cultura,, i del secretari de Política Lingüística,- ha situat com a prioritat "reforçar" l'ús social de català a través de "noves eines" que seran "garantides" per part del Govern. "Cal ampliar les eines que tenim a l'abast, crear-ne de noves, per tal de superar reptes i amenaces que són extremament enormes i les tenim davant", ha ressaltat el president de la Generalitat, que ha confiat en el procés de participació que s'obrirà a la ciutadania per recollir propostes vàlides per al futur de la llengua en un context de globalització també marcat per l'arribada d'al llarg de les últimes dues dècades. Un factor clau per entendre la situació del català."La societat se l'ha sentit seu, l'ha agafat com a llengua del país", ha indicat Aragonès. Fins al mes de juny, la ciutadania té temps per enviar les propostes, que seran canalitzdes a través de debats al territori, algun dels quals també organitzats per la societat civil. El Govern, a banda, ha encarregat unper tal de fer un diagnòstic sobre l'ús de la llengua, que ja està damunt la taula del Pacte.

