Totes les dades per entendre els riscos que té el català a l'hora de sobreviure

Des que elva aprovar, amb els vots a favor de tots els partits menys PP, la posada en marxa del Pacte Nacional per la Llengua , set acadèmics van rebre l'encàrrec del Govern per elaborar un informe sobre la situació del català. L'informe, de 120 pàgines s'ha posat sobre la taula de la primera reunió del Pacte, celebrada aquest dimarts alper tal que tots els actors en tinguessin coneixement. Es tracta d'un diagnòstic en el qual es conclou que el català, però s'hi constata la regressió en l'ús i s'hi plantegen mesures per conjurar aquestUn dels elements que plantegen els experts -Isidor Marí, Miquel Àngel Pradilla, Avel·lí Flors Mas, Eva Pons, Maria Corominas, Natxo Sorolla i Maite Melero- és fins a quin punt l'arribada d'immigració de fora de l'Estat des de l'any 2000 ha impactat en els usos lingüístics del país. "La inestabilitat demogràfica i econòmica, unides a la, reclamen la màxima atenció per tal de mantenir la cohesió social", remarca el text. Tant la consellera de Cultura,, com el secretari de Política Lingüística,, insisteixen l'aproximació que s'ha de donar a aquest àmbit sectorial és propi de les polítiques socials, sobretot pel factor de cohesió.Si es compara la xifra dels parlants habituals, entre el 2003 i el 2018 el col·lectiu d'usuaris predominants o exclusius del català, que en bona part van anar a nodrir l'increment de 209.000 parlants d'usos més bilingües. Tot i que en aquest mateix període hi va haver milers d'aprenents que es van sumar a l'ús del català, la major part del creixement dels usos bilingües és atribuïble, segons els experts, a catalanoparlants inicials que van reduir el seu ús de català. Això explica que el creixement de l’ús combinat de català i castellà no evités que la mitjana d'ús del català de la població total"El descens de l'ús del català es produeix, amb diferents graus d'intensitat, en la majoria d'àmbits socials, tant als espais de major proximitat -els amics, l'àmbit familiar i la parella- com als més formals", insisteixen els autors. "En tots els àmbits, el retrocés té a veure amb els, les rutines i els prejudicis, que tendeixen a excloure determinats grups socials o professionals del col·lectiu de parlants potencials del català", ressalten. En aquest sentit, la vigència de la norma de convergència lingüística, que és l'adaptació a la llengua de l'interlocutor,i, al mateix temps, contribueix a "invisibilitzar" el català. "La modificació d'aquest capteniment comunicatiu, molt instal·lat encara en el col·lectiu de llengua inicial i d'identificació catalanoparlant,en el paisatge lingüístic", destaquen."Cal prestar atenció a zones geogràfiques i sectors socials en què l'accés al coneixement i l'ús del català és més deficitari, especialment en el gruix de població arribada més recentment, un flux que es manté any rere any", remarca l'informe, que posa l'accent en la "limitació" de facultats i recursos de la Generalitat per aquest "immens repte sociocultural". Això fa "especialment difícil" que es pugui assegurar la inclusió social i lingüística d'un "contingent immigrat" tan gran i divers sense el suport "inequívoc" dels poders estatals i europeus. El règim jurídic del català és també protagonista del text elaborat pels experts, que insisteix en la idea que el català es troba "bastanti garantia d'ús normal".Això passa tant a nivell estatal -sobretot a l'hora de fer tràmits en l'administració estatal, que prioritza el castellà de manera pràcticament "exclusiva"- com europeu, tenint en compte que el català no gaudeix de reconeixement oficial en institucions com el Parlament comunitari. Davant d'aquesta situació jurídica, els experts plantegen tres escenaris: unao "reinterpretació" del model lingüístic sobre unes bases diferents a les actuals; adaptar ola normativa estatal d'acord amb les previsions incloses dins l'Estatut o la Carta de les Llengües Regionals o Minoritàries; i l'assoliment d'un(UE). Això comportaria vetllar perquè la legislació estatal no comportés la desoficialització del català en desplegat els àmbits regulats pel marc europeu, remarquen els autors.Un altre dels aspectes clau de l'informe és la situació a les escoles. El model d'immersió lingüística apareix defensat com la millor de les opcions, però s'adverteix que no sempre es compleix, com així ho estipulen les dades. El català, per exemple, quan parlen els alumnes entre ells a l'aula, tant si es tracta d'usos predominants com mitjans. "S'arriba a la conclusió que, contra la representació de les aules del sistema educatiu de Catalunya com a espais monolingües i clarament dominats pel català, el percentatge d'alumnat que declara que el català és la llengua emprada sempre o gairebé sempre a les aules oscil·la, l'últim any de la sèrie,, en funció del tipus d'ús considerat", destaca el text.Pel que fa a l'educació universitària, els experts indiquen que la internacionalització i "mercantilització" del sistema impliquen "noves dificultats" per al català, perquè se superposa la irrupció de l'com a llengua franca acadèmica a la dualitat anterior entre el català i el castellà. "Cal blindar determinats àmbits o nínxols funcionals com a espais d'ús predominant del català -usos institucionals no docents, o els usos en la docència de graus i de màsters professionalitzadors o habilitadors-, assegurant ladels diferents col·lectius professionals en consonància amb l'objectiu de competència multilingüe i multicultural", resumeixen els experts.En el cap socioeconòmic, malgrat que unvoldrien que les marques fessin servir més el català en publicitat i xarxes socials, l'ús que en fan les empreses "es troba molt per sota d'aquesta expectativa", tant en etiquetatge com en l'atenció oral als consumidors. En el mercat laboral, molts treballadors d'origen immigrant ocupen les feines de de menys qualificació -un 46% de les ocupacions més elementals- i de menys estabilitat de l'escala laboral -el 35,9% respecte al 19,6% dels autòctons-, en les quals no se sol valorar la qualificació general ni els eventuals coneixements de català. Entre la classe treballadora,, però, en canvi, el 38,9 % té interès per aprendre'l o millorar-ne els coneixements.Assegurar la comunitat lingüística -formada peli les- i aprofitar les oportunitats que brinda la tecnologia -en la línia del projecte AINA presentat la setmana passada pel vicepresident- formen part de les recomanacions dels acadèmics, que posen èmfasi també en la presència del català a les plataformes de contingut audiovisual. Fan servir informes del(CAC) per indicar fins a quin punt falta penetració en aquest àmbit: l'oferta en català d'és d'un 0,1 %; en el cas de, el percentatge es queda a dues dècimes de l'1; i en el cas deamb prou feines d'arriba a l'1,3%. Pel que fa a, el febrer del 2020 la proporció era del 0,5%. Segons els experts, caldrien tres mesures: afavorir el posicionament i visibilització de continguts a la xarxa en català; generar continguts; i que l'oferta de continguts fos "atractiva" pels joves.

Informe dels experts del Govern sobre la situació del català by naciodigital on Scribd

