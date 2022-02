Foment del Treball crida a fer de la Barcelona metropolitana la líder del sud d'Europa

vol apostar a fons pel. La patronal catalana porta temps treballant per reforçar el seu discurs i incidir en els grans debats socials del país i la ciutat. Per això ha engegat dos think tanks de pensament, l'Institut d'Estudis Estratègics i la Societat Barcelonesa d'Estudis Econòmics i Socials. Aquest dimarts, RethinkBCN, òrgan sorgit d'aquest darrer àmbit i dirigit per, ha presentat l'informe Repensar la metròpoli. Fer la metròpoli, un document síntesi de la col·laboració de més d'una cinquantena d'experts fetes al llarg del 2021 i on s'aborden els reptes principals per desenvolupar la regió metropolitana.Fèlix Riera ha coordinat el projecte, sobre el qual han debatut el president de Foment,, i el president d'Agbar,, moderats per. Riera ha assegurat en l'inici de l'acte que aquest impuls que es vol donar al projecte metropolità implicarà donar veu i activarque en els darrers anys havien quedat desvinculades, com és el cas del turisme, l'esport i la cultura, que no poden desenvolupar-se només per ells mateixos sinó que es poden reforçar mútuament. Riera s'ha referit a Montjuïc com un gran àmbit on esport, museus i turisme encaixen perfectament.Tant Sánchez Llibre com Àngel Simon s'han referit a aquesta realitat que conformen 164 municipis, 3.500 quilòmetres quadrats i 4,6 milions d'habitants com un gran repte. Simon ha qualificat la regió metropolitana comi ha defensat lacom a senyal d'identitat de Barcelona. "Barcelona ha de recuperar eli avançar a través delsper deixar de perdre oportunitats", ha dit el president d'Agbar.Tots dos dirigents empresarials han reclamat una aposta ambiciosa per fer de la regió nucleada per Barcelona com la metròpoli. Sánchez Llibre ha afirmat que "el fet metropolità ja és una realitat social en mobilitat, en habitatge, en seguretat, en cultura i en promoció econòmica".El president de Foment ha reclamat "la capacitat de consensuar aquesta idea metropolitana des de les ciutats que en formen part, una idea que podria ser tan engrescadora i amb tant potencial econòmic com van ser els". Però Sánchez Llibre ha subratllat que és en la cohesió social i la lluita contra les desigualtats on es pot plasmar amb més realitats el projecte metropolità.En el document, RethinkBCN propugna aprofitar l'experiència de l'com una base per refermar el projecte metropolità,amb mirada crítica, limitar la Zona de Baixes Emissions (ZBE) i recuperar els espais de col·laboració entre el sector públic i el privat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor