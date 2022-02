Casado es queda sol

Anticorrupció investiga el contracte vinculat al germà d'Ayuso

Malgrat la seva estratègia per intentar guanyar temps, les hores avancen i ho fan en contra de. El líder del PP s'està quedanti les veus crítiques que demanen que plegui proliferen, fins i tot, entre aquells que fins ara li havien fet confiança. El clima és de temps de descompte perquè els populars s'aboquin a un congrés extraordinari, un escenari pel qual empeny, especialment, el president gallec,, per a qui es presenta una segona oportunitat per decidir fer el pas de liderar el partit.Per ara, el president de la Xunta no ha aclarit si pensa fer aquest moviment. De moment, ha enviat un missatge a Pablo Casado perquè assumeixi que ha de posar fi a la seva etapa al capdavant del PP. "Trobarem unperquè aquest", ha afirmat Feijóo, que ha insistit que es "necessiten canvis" al partit. El president gallec ha detallat que "tothom ha d'estar a l'altura de les circumstàncies" i actuar de forma "responsable". El president de Galícia ha recalcat que el PP està vivint una "situació inèdita en els últims 40 anys".Entres les darreres desercions que ha partit l'entorn de Casado destaca la dimissió de l'alcalde de Madrid,, com a portaveu del partit. També la d'una desena de diputats al Congrés, entre ells, que demanen un congrés extraordinari del PP per triar nova cúpula. Fins i tot el president de Múrcia,, fins ara el baró més fidel a Casado, s'ha pronunciat a favor d'aquesta opció.La situació és tan crítica al carrer Génova, que el número dos de Casado,, de qui en els últims dies s'ha demanat reiteradament la dimissió, no preguntarà al govern en la sessió de control d'aquest dimecres al Congrés. Serà substituït pel diputat. Un altre dels moviments clau de l'entorn més pròxim a l'actual líder del PP ha estat la de la presidenta del Comitè Electoral dels populars,, que, segons ha avançat l'ABC, va presentar aquest dilluns la seva dimissió. Altres dirigents de pes al Congrés, com la portaveu,i la vicepresidenta de la cambra,, també han avalat la sortida ràpida de Casado i la celebració d'un conclave al mes de març.Aquest dimecres està previst que es reuneixin tots els barons del partit per preparar la, el màxim òrgan entre congressos que haurà de decidir si Casado continua o no -en cas que no plegui ell abans-. El líder del PP ha deixat fora de la convocatòria la presidenta de la Comunitat de Madrid,. En nom de Madrid hi seràEn paral·lel a la guerra oberta al PP, laha obert unasobre el contracte de la Comunitat de Madrid amb l'empresa Priviet Sportive en el qual va intervenir, germà de la presidenta madrilenya. El contracte va ser d'1,5 milions d'euros per adquirir 250.000 mascaretes FPP2 i FPP3 durant la primera onada de la pandèmia. La presidenta madrilenya ha admès que el seu germà va cobrar 55.000 euros més IVA de l'empresa Priviet Sportive per les gestions realitzades per aconseguir el material sanitari a la Xina i el seu trasllat a Madrid.L'inici de la investigació té com a origen tres denúncies presentades pel PSOE, Més Madrid i Unides Podem en què apunten a la possible il·legalitat de la contractació. "Resulta procedent la pràctica d'algunes diligències que, sense dirigir-se inicialment contra persones físiques o jurídiques, permetin confirmar o descartar la transcendència penal dels fets denunciats", diu el decret de la fiscalia en què s'acorda iniciar la investigació.El fiscal de sala en cap de la fiscalia especial contra la corrupció i la criminalitat organitzada,, ho decideix "a la vista que els fets denunciats poguessin arribar a ser constitutius de delictes que resulten de competència d'aquesta fiscalia especial i apreciant en els fets una especial transcendència".

