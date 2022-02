El salari mínim s'incrementa a 1.000 euros

El consell de ministres ha aprovat aquest dimarts l'delfins als, amb efectes retroactius des de l'1 de gener d'aquest any. Aquest augment de la retribució suposarà que els treballadors amb sous més precaris suminal salari mínim actual (965 euros per 14 pagues).L'acord que ha fet possible l'increment el va subscriure elamb elsmajoritaris -- el 9 de febrer passat. Les, se'n van desmarcar, com ja va passar amb l'anterior increment, dels 950 a 965 euros. En la roda de premsa posterior al consell de ministres, la vicepresidenta espanyola i ministra de Treball,, i el ministre d'Inclusió Social,-així com la ministra portaveu,-, han recalcat l'esforç per contribuir a la "cohesió social" i la "igualtat" a l'Estat. La Moncloa ha detallat que, des de la presidència de, el salari mínim ha pujat un 33%. "L'augment del salari mínim no destrueix ocupació", ha recalcat la vicepresidenta, per discutir "discursos dogmàtics".En la carpeta salarial -una entesa que Díaz va anunciar una visita a Barcelona-, el govern espanyol no ha aconseguit el consens perseguit amb els agents socials i econòmics que sí que va obtenir amb la validada finalment al Congrés dels Diputats amb un vot erroni del PP i sense el suport de la majoria de la investidura. ERC, el PNB i Bildu, tres formacions que havien bastit pactes amb Sánchez, s'hi van oposar.La reunió del consell de ministres també ha servit per aprovar el, pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar, així com les quanties dels ajuts a estudiants per al. Fins a un milió d'escolars i universitaris se'n podran beneficiar. La principal novetat de la convocatòria del curs que ve és l'i comunicació de les beques, que permetrà als estudiants saber abans del període de matriculació si compleixen els requisits per rebre aquests ajuts i quins recursos poden rebre.Amb l'aprovació del reial decret, avançat per Europa Press, i la posterior convocatòria de les beques, els terminis s'avançaran. Està previst que el període de sol·licitud de beques s'obri el mes de març i no al juliol o l'agost, com era habitual fins ara. El pressupost destinat a beques i ajuts per al proper curs serà de. El pressupost és un 45 % superior al del curs 2017-2018.

