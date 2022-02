per un dels moments més greus de la història moderna de l'dona avui el tret de sortida a una investigació "exhaustiva" perde la institució religiosa espanyola. En una roda de premsa, el president de la firma,, acompanyat del líder de la, han subratllat que la seva intenció és "anar fins al final". L'arquebisbe de Barcelona, a més, ha començat la seva intervencióCremades ha detallat com serà l'auditoria, que tindrà la durada d'un any.. S'aclariran tots els casos possibles, sense cap mena de límit de temps en el passat, en un model "híbrid", que es basarà en la col·laboració amb tots els òrgans possibles de protecció de menors. A més, un fet destacable, és que serà gratuïta., pretendrà que la investigació estigui "sempre fiscalitzada" i no hi hagi "cap mena de manipulació". Així doncs,de les investigacions independents que pretenia impulsar la Moncloa i el Congrés dels Diputats -a més d'una altra que es demanarà des del Parlament de Catalunya-.Al marge de les paraules i bones intencions,ha revelat que el bufet d'advocats que ha triat la Conferència Episcopal per a realitzar la investigació té fortes connexions amb l'Opus Dei. El rotatiu digital madrileny afirma que el cap del despatx, Javier Cremades, és president de. Varela, dos cops president de la Conferència Episcopal, és un dels líders més conservadors de l'Església espanyola.Com va anunciar ahir Omella, la firma i la Conferència Episcopal obren un canal per tal de poder denunciar, explicar o transmetre qualsevol cas d'abusos viscut o testimoniat per part de qualsevol persona.es podrà transmetre qualsevol informació que es tingui sobre aquest greu afer.El PSOE i el PNB han registrat conjuntament aquest dimarts al matíque estudiï els casos d'abusos a menors en el sí de l'Església catòlica. La comissió quedaria en mans del Defensor del Poble, i només remetria al Congrés les seves conclusions. La iniciativa es debatrà al ple de la setmana que ve al Congrés dels Diputats, i de moment no inclou la signatura d'ERC, Podem i Bildu, que en van registrar una altra perquè aquesta comissió es constitueixi i funcioni al Congrés, de manera que passin per la cambra baixa experts, víctimes i responsables de l'Església.

