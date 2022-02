Antifrau detecta irregularitats en un contracte de Salut de 61 milions en material sanitari

Avançament injustificat

L'té en fase avançada unai altres subministraments per un valor inicial ded'euros, durant l'inici del primer confinament. Segons ha anunciat l'organisme aquest dimarts amb una nota de premsa, el 9 de febrer ja va enviar els informes al conseller d'Economia i Hisenda,, i a la directora gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS),, perquè informin en un mes de les mesures adoptades respecte les irregularitats detectades i les recomanacions que s'hi formulen.Un cop rebi els escrits de resposta, Antifrau decidirà si clou l'actuació i passa a fer un seguiment de les actuacions iniciades o exigeix més aclariments. El contracte qüestionat va ser subscrit el 19 de març del 2020 amb l'empresa, la qual s'hauria presentat com ai ja llavors es van aixecar sospites d'una possible estafa. Entre les deficiències que assenyala Antifrau, assenyala que la companyiai, a més,, fet que la inhabilitaria per participar a cap licitació, segons la llei de contractes de les administracions públiques.Aquell contracte, per tant,, tot i que l'ens fiscalitzador mateix mostra dubtes, en la mesura que l'obligatorietat d'estar inscrita podria només afectar aquelles empreses que efectivament tinguin personal contractat. Antifrau recomana a l'ICSen la matèria de la Generalitat. No seria, però, l'únic punt fosc del procés d'adjudicació, segons conclou la investigació feta pública, relativa a una època en quèestava al capdavant del Departament de Salut.El contracte inicialment subscrit de 60,6 milions incloïa sobretot la compra de dos milions deper un cost de 48,4 milions, però també de mascaretes o. Just el matí de l'endemà de firmar-lo, la Generalitat vai, ja la tarda d'aquell dia, el mateix Govern vadavant dels Mossos per temptativa d'estafa relativa a aquella adjudicació. Tres dies més tard, el 23 de març, va desistir de la demanda en considerar que l'empresa havia aportat proves suficients conforme compliria. El 5 de maig, però, l'ICS varebaixant-ne el valor als 35 milions ja avançats i el 3 de desembre del mateix 2020 va manifestar que tot el material sanitari contractat s'havia lliurat.De tot aquest procés, Antifrau assenyala que Basic Devices no constava al registre públic de contractes de la Generalitat abans d'aquell contracte milionari, motiu pel qual l'executiu no disposava de referències prèvies. En la documentació de l'expedient, a més,haurien tingut per garantir que estava capacitada per complir amb l'aprovisionament. Les actuacions prèvies, per tant, "no han estat ni aclaridores ni transparents", ni suficients per "desactivar qualsevol mecanisme de".L'informe també assenyalaen relació al moment en què es va realitzar la declaració responsable de l'empresa sobre la seva capacitat, solvència i representació, un fet que "assenyalaria una altra prohibició de contractar" amb la Generalitat.Igualment, Antifrau apunta que l'abonament anticipat de 35 milions "es va fer", ni per part de la llei que habilitava a contractar per emergència en relació a la Covid ni per l'acord de Govern en què s'hi adhereix. Tampoc no ha trobat "de fer" el primer pagament, el qual es va realitzar "sense que s'acredités cap garantia, ni que fos bàsica o precària, per part de l'empresa contractista".Avançar una quantitat tan elevada a una empresa de què la Generalitat pràcticament no tenia referències va ser, segons Antifrau,que no va detectar l'administració. De fet, hauria estat la mateixa entitat financera que va fer la transferència qui va alertar de la possible estafa que va conduir a la denúncia inicial. El document, per tant, recomana a l'executiu que fixi instruccions i protocols per evitar situacions com aquesta.Finalment, Antifrau apunta a pràctiques "de" com són el desistiment de licitacions i modificació de contractes, com ha estat aquest cas en què es va canviar l'abast i el cost del servei quan ja estava adjudicat. Malgrat entendre "lade material sanitari de protecció personal en els moments inicials de pandèmia", l'organisme demana a la Generalitat que aclareixi aquestes irregularitats detectades.

