Carles Riera s'incorpora a la mesa del Parlament

Latorna a estar completa des d'aquest dimarts. El ple ha aprovat amb el vot dels grups independentistes la incorporació del diputat de la CUPcom ade l'òrgan, càrrec que havia ocupat el ja exdiputat. Els anticapitalistes, però, continuen tenint, ja que no volen fer córrer la llista fins que el Tribunal Suprem es pronunciï sobre les cautelars que van ser presentades pel Parlament per frenar l'ordre de la Junta Electoral Central d'apartar-lo de l'acta. Una setmana després de les explicacions que la presidenta de la cambra, Laura Borràs , va donar en una junta de portaveus pública per la gestió del cas Juvillà, els independentistes resolen la cadira buida que va deixar el dirigent a causa de la seva baixa mèdica, que va demanar compatibilitzar amb la defensa del seu escó. El seu objectiu, però, no es va complir i va quedar fora de la cambra abans de tenir sentència ferma i pronunciament del Tribunal Suprem sobre les cautelars.El relat de Borràs davant de les càmeres va servir per rebaixar la tensió entre els grups, però no per esvair alguns dubtes sobre qui va acatar l'ordre de la JEC ni per resoldre les discrepàncies estratègiques entre. Bona part dels grups van recriminar a la presidenta que situés el focus de la responsabilitat en els va dir que van haver-hi actuacions "improcedents" -, van assenyalar contradiccions i comuns, PP i Cs van demanar-ne, fins i tot, la dimissió.Les tensions va fer témer als anticapitalistes que la designació de Riera per a la mesa quedés congelada en el temps , però finalment tant ERC com Junts han garantit el suport per mantenir els equilibris pactats a l'inici de la legislatura. La CUP, però, continua tenint vuit representants al Parlament, i no nou. El relleu de Juvillà el mantenen frenat a l'espera del pronunciament delsobre les cautelars sol·licitades pel Parlament.La resposta de l'alt tribunal a les cautelars que va sol·licitar personalment l'exdiputat va ser donar la raó a la JEC per retirar-li l'escó tot assegurant que no veia motius suficients per actuar de manera diferent a com ho va fer en el precedent de l'expresident Quim Torra. Tot i això, fonts dels anticapitalistes expliquen que no mouran la llista fins que es resolguin totes les cautelars.Amb la mesa de nou al complet, els anticapitalistes tenen intenció, en les pròximes setmanes, de tornar a agitar el debat sobre la, una carpeta oberta que es manté enquistada pel desacord sobre si s'ha d'assumir amb diners públics el milió d'euros en concepte d'IRPF que suposa la cotització d'aquestes retribucions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor