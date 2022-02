Quaranta dotacions de Bombers treballen en un incendi forestal a Roses

Els veïns observen el foc. Foto: ACN

Un total de 40 dotacions dels Bombers treballen enpoc abans de mitjanit, i que ha avançat amb força empès per la tramuntanada. De fet, segons informen els Bombers, els efectius d'extinció estan desplegats en un perímetre d'unes 200 hectàrees.El foc s'ha declarat a un quart de 12 de la nit a una zona proper ali ha progressat amb rapidesa, reforçat per la ventada, en direcció. És a dir, en ple, prop d'on hi havia el restaurant del Bulli.Els Bombers han aconseguit tancar bona part de la cua i del flanc esquerre de l'incendi al llarg de la matinada que avançava a contravent cap alSegons informa el cos, s'han pogut envoltar amb mànega dues terceres parts d'aquestes zones.Els esforços es concentren ara al flanc dret de l'incendi, on s'ha treballat ja en una tercera part. El cap de l'incendi, per la seva banda, ha avançat fins gairebé tocar a mar. Els Bombers confien que amb la claror de l'albada puguin afegir-sea l'extinció.El foc ha obligat auna quinzena de persones de Cala Montjoi i tres més de cala Jòncols. La carretera està tallada i es demana no apropar-se a l'incendi.Els efectius d'extinció treballen enamb un dispositiu format per 40 dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat, entre les quals 20 vehicles d'aigua, les unitats GRAF (Grup d'Actuacions Forestals), EPAF (Equip de Prevenció Activa) i del GROS (Grup Operatiu de Suport).A més, també s'hi han desplaçat diverses unitats de les ADF de la zona, així com efectius dels Agents Rurals, dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en caràcter preventiu.

