S'acaben les quarantenes a les escoles a partir de dimecres

Nova relaxació dea les escoles. Elflexibilitzarà la gestió de casos Covid de tal manera que a partir d'aquest dimecres només qui doni positiu haurà de fer quarantena. Per tant, ni s'identificaran contactes estrets ni s'ordenaran quarantenes. A efectes pràctics, segons el Govern, doncs, ela les aules queda sense efecte. El protocol sí que se seguirà aplicant en centres d'educació especial.Per altra banda, els centres escolars i les famílies no hauran de comunicar si quan un alumne falta a classe és motiu d'haver-sede Covid, o bé per alguna altra circumstància. En conseqüència, tampoc es prescriuran tests d'antígens, ni per a alumnes ni per al professorat, amb excepció, altre cop, dels centres d'educació especial.Els departaments derecorden que la decisió coincideix amb les indicacions de la, que recomana només identificar contactes estrets en "àmbits d'alt risc per presència de persones més vulnerables". "Els infants i joves han demostrat que no són, en termes generals, un", recorda l'executiu català en un comunicat.Les mesures que sí que romandran, de moment, als centres escolars són laals, els grups de convivència estable i la necessitat de ventilar les aules, així com les mesures higièniques que van més enllà de la Covid. Salut Pública recorda que seguirà monitorant l'efecte de la Covid en l'educació per si cal prendre mesures individualitzades per a cada centre. Educació i de Salut ja han enviat una carta alsper informar dels canvis.​​​​​​​​​

