ERC descarta abordar la reforma del finançament a la taula de diàleg

"Ni concrecions ni avenços" entre els actors independentistes

La taula de diàleg i negociació entre governs és per abordar el conflicte polític i no per debatre la. Aquest és el missatge que trasllada a ERC tant al PSOE com a Podem i els comuns en plena cerca d'un mínim comú denominador que permeti fixar data a la trobada i exhibir algun resultat. La secretària general adjunta d'ERC,, ha insistit que la Generalitat té una proposta, que passa per l', i que esperen conèixer quina és la proposta de la Moncloa. La resta de qüestions, com ara el finançament, consideren que s'ha de tractar en altres espais i comissions sectorials, com ara la bilateral.Un cop més, ERC ha reclamat al PSOE que s'avingui a fixar una nova data per reunir la taula, però també a concretar un. "La data ha d'anar acompanyada de continguts", ha repetit Vilalta. Des de l'altra banda, els socialistes demanen als republicans que el presidentassisteixi a lade divendres i s'impliqui activament en reformar el finançament. ERC, però, considera que aquesta trobada, tot i que ha deixat en mans del Govern la decisió final sobre si hi anirà o no. De moment, però, l'esbós de l'ordre del dia no suscita interès al carrer Calàbria.En ple context de guerra oberta al PP, els republicans consideren que el PSOE ha de desencallar ja la negociació sobre el conflicte amb Catalunya i ha advertit de lesque, sota el seu criteri, pot tenir de. Perquè això no passi, ha argumentat Vilalta, el PSOE hauria d'arromangar-se per fer polítiques amb segell progressista i per afrontar amb valentia l'arrel del conflicte amb Catalunya. "O fan allò que diuen que són o estaran fomentant que l’extrema dreta cada cop sigui més gran", ha assegurat.En tot cas, la portaveu republicana ha advertit que els seus 13 diputats al Congrési que qualsevol majoria per a Pedro Sánchez passa per lad'ERC. Vilalta ha volgut deixar clar que continuaran fent valer la seva força negociadora a Madrid, una estratègia que continua generant discrepàncies amb Junts. Vilalta ha admès que, per ara, no s'ha pogut fer una diagnosi compartida ni amb els seus socis de Govern ni amb la CUP. "No hi ha", ha dit sobre les reunions que mantenen tots els actors.De fet, considera que a hores d'ara només hi ha una proposta sobre la taula, que és la d'ERC i que prioritza la via negociada amb l'Estat. "de la resta d'actors", ha advertit la dirigent republicana, que ha fet l'enèsima crida a contrastar propostes.ERC també ha adreçat un missatge al PSC després de setmanes encaixant novetats de les investigacions judicials del cas Consell Esportiu tant a-on està investigada l'alcaldessa Núria Marín i un regidor- com a, on va ser detingut el tinent d'alcalde d'Economia. Vilalta ha reclamat al PSCamb els dirigents afectats. "No hi ha, l'ombra de dubte i les males praxis", ha assegurat la secretària general adjunta dels republicans, que ha titllat de "decebedor" el "silenci" del partit dei la falta de respostes.

