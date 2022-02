L'Església espanyola se sotmetrà a una investigació independent sobre els abusos sexuals

Situació històrica a lha informat aquest dilluns al matí que la institució religiosacomesos a tot l'Estat. L'arquebisbe de Barcelona i president de la CEE,a explicarà en roda de premsa, demà al matí, els detalls de l'auditoria. Al seu costat hi serà Javier Cremades, president de la firma, encarregada d'aquest estudi.Segons el comunicat de la conferència episcopal, la investigació interna obrirà una via independent per rebre eventuals denúncies de persones afectades pels casos d'abusos i revisarà els procediments jurídics tendents a sancionar les pràctiques delictives. També oferirài establir un sistema de prevenció que satisfaci les demandes socials sobre això.del tràmit per crear una comissió d'investigació parlamentària sobre els casos d'abusos sexuals comesos en el si de l'Església catòlica, que ho veu amb forta reticència . La proposta venia de Podem, ERC i Bildu, però va rebre el suport del PSOE. El PP i Vox s'hi van posicionar en contra. Per la seva banda, la Fiscalia general de l'Estat va demanar a les fiscalies territorials que li trameti totes les causes obertes sobre abusos a l'Església.

