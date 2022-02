L’escola en català. La música, també

Em refereixo a aquesta en que una persona està despenjant una pancarta que diu "Català a l’escola" i el segon personatge de la vinyeta li diu que no la llenci, que potser d’aquí uns quants anys ens tornarà a fer falta. Aquests anys han passat, i tornem a estar amb les mateixes. Reclamant que no ens toquin la llengua a l’escola. Clamant a la insubmissió davant d’un atac frontal al gran tresor de la immersió lingüística., hem de posar-hi tots el nostre granet de sorra. Manifestant-nos però també mirant de posar remei a tots aquells moments en que el català no és present a les nostres vides, i les de les nostres criatures.Ara que no tendim a obrir la televisió i que el consum el fem a través de les macro plataformes d’audiovisuals, gratuïtes o de pagament, sovint perdem el català com a referència. Es tracta de trencar rutines i comoditats, perquè si sortim d’aquí, descobrirem grates sorpreses. Només es tracta de passejar pel 3alacarta o directament el Super3 , i triar amb el millor dels criteris. A casa ens hem aficionat al Kukurota (tot el que no sabies del regne animal!). Perquè tenim tresors coneguts com el Mic , però ens calen més opcions. També es tracta de rebuscar quina és l’oferta en català d’aquestes plataformes internacionals: poca i insuficient, però existent.. I hem de fer una mica de cerca, però el resultat valdrà la pena.. Durant més de 10 anys vaig treballar al Grup Enderrock: si una cosa vaig aprendre és que hi ha centenars de propostes musicals per a tots els gustos. Sempre alguna nova descoberta. Des de les més populars fins a les menys conegudes. Hi ha cançons per cada moment, i cada etapa vital. També per cada aprenentatge. El repertori en català no és infinit, però és molt extens. Extensíssim.Doncs perquè tinc la sensació que la música que sona a les escoles no és majoritàriament en català. Que això passi, ara mateix només depèn dels gustos i de la bona voluntat del professorat, per tant, és un sorteig saber si els referents que tindrà aquell curs utilitzaran una banda sonora o altra. I aquí s’hi suma la música de les activitats de lleure o extraescolars: sembla que ballar en català no sigui una opció.Si no sabeu per on començar i busqueu propostes de música que pugui agradar a la quitxalla, podeu arrencar amb els 10 millors discos per a públic familiar del 2021 . El guanyador del premi de la crítica d’enguany, el Premi Xesco Boix dels Premis Enderrock, és un disc titulat Animalari Urbà, produït per The Tyets i promogut per les escoles La Bressola de la Catalunya Nord, i amb desenes d’artistes convidats. Converteixen els poemes d’Enric Larreula en música urbana, i canten a un reguitzell de bèsties que sonen molt bé. Si no encaixa amb la quitxalla no patiu, seguiu buscant, que de propostes n’hi ha a cabassos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor