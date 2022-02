Tallen Génova a crits de «Casado dimissió»

FraCasado.....

Per Samurai el 20 de febrer de 2022 a les 15:27 0 0

Los Socios-listos y el Partido Podrido son las dos caras de la misma moneda. En Spanyistán LA JUSTICIA NO ES IGUAL PARA TODOS.... Algunos jueces se creen los reyes del mambo y solo son unos radicales fascistas anclados en la época de la Inquisición..... Los corruptos gozan de total impunidad que les da esa Injusticia española prevaricadora que hace la vista gorda con "El Campechano" por cobrar comisiones millonarias, con la corrupta Ana Botella, por lucrarse al vender a fondos buitre vivienda publica, se absuelve a Ignacio González de la "compra" de su ático de Marbella, el sobreseimiento del caso flagrante de la destrucción de los ordenadores de Barcenas, el tercer grado de Rato o la absolución de Cristina Cifuentes son solo un pequeño ejemplo, mientras se ensaña con todo lo que huela a independentista, Puigdemont o nuestros PRESOS POLÍTICOS. No sólo se permiten las puertas giratorias sino que además se les vitorea y aplaude desde las más altas instancias de este Estado fascista, corrupto y represor hasta la médula. Como es posible que se permita tanta ignominia?.... A la m. con los Borbones ladrones, la Injusticia española prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de fascistas y corruptos, vergüenza de Europa y sus "valientes" esbirros aporreadores de viejecitas y gente indefensa, a los que condecoraron, subieron el sueldo y dieron vacaciones pagadas por su "heroico" comportamiento frente a las hordas independentistas armadas fuertemente con las temibles "papeletas" causando más de mil heridos de diversa consideración y otros tantos tras la SENTENCIA ABERRANTE del 14-10-2019 a nuestros PRESOS POLÍTICOS. Si me pegan, me divorcio...... CATALUNYA IS AN OPPRESSED NATION & IS NOT SPAIN !!*!!