Casado i Ayuso es van reunir aquest divendres a la seu nacional del PP

Alberto Núñez Feijóo, va demanar al president dels populars i la presidenta de la Comunitat de Madrid que s'asseguessin "sols" per aportar "una solució" a la crisi interna oberta.



Segons informen diversos mitjans, el mandatari gallec es perfila com una figura de consens en cas que les hostilitats entre Casado i Ayuso acabin amb un relleu al capdavant del partit. La trobada entre els dos líders era una de les peticions de Feijóo al líder popular, a qui també ha advertit que l'altra opció sobre la taula és un congrés nacional extraordinari per dirimir els lideratges.



El president del PP,, i la presidenta de la Comunitat de Madrid,, es van reunir aquest divendres a la tarda a la seu nacional del partit, al carrer Génova de Madrid, segons han informat fonts de la direcció nacional del PP. La trobada es produeix després de dos dies de guerra oberta entre tots dos i no hauria servit per resoldre la crisi interna de la formació, segons diversos mitjans.Segons la direcció nacional dels populars, va ser Casado qui va convocar Díaz Ayuso a la reunió. A més, lamenten "els esdeveniments dels últims dies" i asseguren que "seguiran defensant juntament amb tots els militants el millor projecte futur per a Espanya".

