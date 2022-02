El Govern lamenta els avenços «minsos» i «massa lents» de la comissió bilateral

La consellera de la Presidència,, i el vicepresidenthan comparegut aquest divendres a la tarda després de la reunió de lacelebrada al Palau de la Generalitat. Ho han fet amb un missatge: s'ha d'anar "més ràpid" a l'hora d'abordar els traspassos i. "Treballarem perquè així sigui en la propera bilateral per reduir el greuge històric", ha apuntat la consellera de la Presidència, que ha anunciat un preacord per la gestió de l'ingrés mínim vital i que s'ha reclamat treballar per l'oficialitat del català a Europa. "Els avenços són minsos, de poca entitat i massa lents", ha diagnosticat Puigneró. "Correm el risc que siguin fotos bilaterals", ha apuntat el màxim dirigent de Junts dins del Govern, que ha ironitzat amb fet que. El traspàs del servei, per cert, encara no té un calendari concret."El Govern reclama anar més ràpid en els traspassos de competències, serveis i edificis pendents estatutàriament. Hem tingut avenços en l', però en altres casos han estat tímids. Necessitem acords de més entitat", ha ressaltat Vilagrà. En aquest sentit, ha verbalitzat que hi ha hagut el preacord per aquest ingrés mínim, que conviu amb la renda garantida de ciutadania. "Era important començar a treballar en aquest traspàs", ha apuntat la consellera. S'han constituït tres ponències tècniques: una sobrei ajuts escolars, una reivindicació "històrica", per gestionar 120 milions d'euros; una sobre; i una última sobre mòduls econòmics de la gestió judicial, una altra demanda que fa temps que s'acumula.Vilagrà també ha indicat que en el torn de precs i preguntes s'ha elevat la demanda de poder convocar des de la Generalitat les proves per tal de contractar secretaris i interventors municipals. "Esperem que en la propera bilateral hi hagi un acord al respecte", ha apuntat la consellera de la Presidència. També s'ha demanat recuperar els recursos de la, tombats per la justícia. "Més enllà d'això, es pot fer aquest pagament, que és just per Catalunya i està acordat dins l'Estatut. Tenim vocació de finançament singular", ha apuntat la dirigent d'ERC. S'ha parlat de la possibilitat que el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) tingui un conveni nou per ser traduït la català finançada al 50% per part de l'executiu català i l'estatal., ha lamentat Puigneró, en referència tant a Rodalies com a altres carpetes relacionades amb infraestructures, a l'estil de l'ampliació de l'aeroport del Prat. "Si aquesta és la taula en què hi posa el principal focus el govern de l'Estat, això", ha destacat poc abans el vicepresident. Ha estat un missatge relacionat amb els també tímids avenços de la taula de diàleg, que l'Estat es resisteix a convocar i que només ha celebrat dues reunions des del 2020. "Si el govern espanyol es pren seriosament la bilateral, hi haurien de posar traspassos que fan goig, i això no passa", ha insistit Puigneró. Vilagrà ha indicat que no s'ha parlat de la taula de diàleg, però ha assegurat queLa delegació catalana ha estat formada, a banda del vicepresident i la consellera de la Presidència, pel conseller d'Economia,, i la delegada del Govern a Madrid, Ester Capella. També hi han estat presents Núria Cuenca, secretària general de Presidència, amb Ricard Font, número dos de Vicepresidència. Pel que fa als representants estatals, l'alineació l'ha liderat la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que ha estat acompanyada d'alts càrrecs i de la nova delegada del govern espanyol a Catalunya,, que s'ha estrenat en un format com aquest. És la segona vegada que la bilateral es reuneix en aquesta legislatura, empatant d'aquesta manera amb les cites de la taula de diàleg que s'han produït.

