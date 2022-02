Catalunya i Barcelona tenen la millor estratègia d'Europa per captar inversió estrangera

són el territori i la ciutat d’amb la millor estratègia per captar inversions estrangeres, segons la publicació fDI Magazine del grup Financial Times. La publicació valora l’estratègia de captació d’inversions estrangeres, l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa () i el balanç de l’agència de l’any 2020 en aquest camp. Tot i la pandèmia, ACCIÓ va captarque van suposar una inversió de 480 milions d’euros i la creació de 2.300 llocs de treball. L'fDi Magazine reconeix l’estratègia d’ACCIÓ focalitzada en atreure nous projectes empresarials a Catalunya en l’àmbit de la indústria 4.0 i la manufactura avançada.Elha celebrat la notícia i ha remarcat que es tracta d’un dels rànquings "més prestigiosos a escala internacional que utilitzen lesper estudiar futurs projectes d’inversió empresarial". La publicació també menciona la presència a Catalunya d’institucions d’educació superior que actuen "com imants d’inversió d’alt valor afegit" i el fet que "gegants tecnològics internacionals, pimes ialtament especialitzades estan atraient el millor talent d’arreu del món a la regió".Pel conseller d’Empresa i Treball,, aquest reconeixement posa de manifest "el compromís de la Generalitat per atreure inversió estrangera productiva", sobretot en l’àmbit industrial, digital i tecnològic. Així, destaca que "pocs territoris europeus compten amb una agència especialitzada en la captació i gestió de projectes d’inversió estrangera com ACCIÓ". En aquest sentit, assegura que “aquesta distinció reconeix un bagatge consolidat al llarg dels anys i plenament vigent, amb unsen cartera avui dia”.El guardó s’emmarca dins la categoria de territoris europeus grans, i situa Catalunya en primera posició i per davant de regions com) i). La revista també reconeix la feina de l'agència de la regió neerlandesa dei de la d', que comparteixen la posició número 1 de les regions mitjanes; mentre que el sud-est d'Irlanda, ha sigut reconegut com el millor territori petit d'Europa per captar inversions.Pel que fa a les ciutats, la publicació situa Barcelona en la primera posició en la categoria de ciutats per invertir en el futur, per davant de. El document destaca, entre d’altres, l’estratègia "Barcelona Green Deal" de l’Ajuntament que recull les línies prioritàries de la promoció econòmica per la pròxima dècada en clau agenda 2030. fDi Magazine subratlla també la iniciativa, un servei pioner a l’Estat que facilita l'arribada i l'establiment d'inversors, investigadors i talent estranger.

