Chanel Terrero: «Representaria Catalunya en català a Eurovisió»

Fa anys que trepitja escenaris, però no ha estat fins al 2022 que el seu nom ha sonat fort.va néixer a Cuba el 1991, però als tres anys es va traslladar a. Ara, en fa uns quants que viu aper feina. No obstant això, recordai no es perd les tradicions catalanes.Va guanyar elper sorpresa, avançant Rigoberta Bandini i les Tanxugueiras, favorites de la nit, i representarà Espanya al festival d'Eurovisió amb, una cançó que ha generat molta polèmica a la xarxa. Fidel a la seva manera de ser i d'actuar, Chanel es manté ferma i planta cara a les crítiques de les últimes setmanes alhora que llança un missatgesobre lade cuidar la- És molt guai. Vaig treballar molt, moltíssim, per a això i, finalment, ha succeït. És molt guai, però és una bogeria. Ara ja estic assaborint bastant més el triomf i estic molt contenta.- Sí, totalment. Ha estat molt heavy tot el que ha passat. De sobte, els últims mesos, tot l'esforç i la dedicació, però no només d'aquests mesos, sinó de tota la vida, han tingut el seu fruit i ara ho estic gaudint.- No ho sé, però no vull posar portes ni barreres. Tinc moltes ganes de fer moltes coses artísticament parlant i estic preparada.- Bona, molt bona!- Sí, 100%. Ara acabo de rebre un missatge de l'Olaia, una de les Tanxugueiras, de dos minuts, en nota d'àudio. Un missatge preciós. Hi ha molt bon rotllo, la veritat.- Jo estic al·lucinant, estic flipant. L'únic que he fet ha estat no perdre la il·lusió, treballar. I cal recordar que això és un festival de música. Un festival de música. I ja està. S'està portant a nivells que no entenc, però jo tinc el cap molt ben posat i la meva nena petita, que tinc al cor, no em fa perdre la il·lusió. I amb això continuo.- Sí. Va ser d'un dia per l'altre, tota una voràgine de crítiques. Bé, no eren ni crítiques, eren amenaces, comentaris racistes, xenòfobs... Moltíssimes coses molt lletges que jo no podia parar, la meva estabilitat inclosa. I vaig dir: "M'aparto d'això per poder cuidar-me la meva salut mental". Em sento forta per fer una crida i dir: "Nens, nenes, anem amb compte perquè això és una responsabilitat de tots".- No m'he esborrat el perfil, simplement he eliminat l'aplicació. Però sí, i tant, tornaré a les xarxes, és clar que sí. Jo no m'amago de res, absolutament de res. Ha estat una retirada temporal i tornaré perquè l'únic que vull és cridar als quatre vents que estic feliç.- Partint de la base que em poso el vestuari que em dona la gana, llavors soc lliure; que ballo com em dona la gana, llavors soc lliure; i canto el que em dona la gana, parlant de tot sense pels a la llengua, soc una dona lliure. Per a mi el feminisme és que la dona tingui l'empoderament i la llibertat que la seva forma de vestir no condicioni com és, si més o menys dona. Òbviament, la cançó de la Rigoberta em sembla un cant a la feminitat brutal, increïble i supernecessari; i la meva cançó no és una reivindicació feminista, simplement ho és perquè ve implícit a allò que jo estic fent a l'escenari. Soc lliure.- I tant! És el meu plat favorit. Bé, m'agrada molt menjar, però l'escudella de la iaia és sagrada.- Jo m'he criat a Catalunya, per a mi és casa. Jo trepitjo Barcelona-Sants i començo a escoltar el català i em sento a casa. Durant molts anys, i per decisió pròpia, Madrid ha sigut també casa meva, però com visc molts mesos allà, quan trepitjo Barcelona és com... té una altra cosa.- Per què no? És clar que sí!- Però, per què no? El català és una llengua preciosa i, a més, totes les cançons en català em semblen precioses. De fet, sempre tinc baralles amb els meus amics sobre les cançons dels dibuixos animats en català o en castellà i, perdona que t'ho digui, però sonen més precioses en català, sempre. I Boig per tu és una de les meves cançons preferides en català, és una joia. El català és molt bonic.- No l'he triat jo, no l'he escrit. Però parlant amb l'Edu Sánchez, ell volia fer una cançó que tingués l'spanglish, que obrís més fronteres i fer que fluís el castellà i l'anglès.- Hala! No m'ho havien preguntat mai. No ho sé, però, per què no?, no ho havia pensat.- Sí, això sí.- No crec que hi hagi cap problema en incorporar-lo. No ho havia pensat mai, però ara que m'ho has dit... penso que molaria molt.- Sí. M'encanta el català.- El que he fet tota la meva vida. Treballar com una boja, no dormir si cal, bé, sí, he de dormir per la veu. Córrer la cinta, tenir molt clar el focus de què vull fer a l'escenari. I treballar, treballar, treballar. I assajar, assajar i assajar.

