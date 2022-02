De l'erosió de Borràs al rol ascendent de Giró: com està Junts un any després del 14-F

Sento no estar del tot d'acor amb el Sr.March

Per almogaver.cat el 19 de febrer de 2022 a les 22:17 1 0

Com que l'erosió de la Sra. Laura Borràs hum mm? I d'on treu el reporter aquesta deducció? Que el Senyor Jaume Giro és considerat un savi, reconegut en el món financer i un patriota és evident no ve d'ara (per això està a Junts). A junts, com al Consell de la República, cadascú ocupa el seu lloc i es treballa per la Independència de Catalunya. I la Sra. Lura Borràs ocupa un lloc destacat en aquest affaire. Junts per Catalunya no té res a veure amb la faràndula dels partits trepes o formats i ajudats, més directa o indirectament pel Nacional-Castellanista-Politico-Judicial. Junts per Catalunya és constant en el seu primordial objectiu (La Independència) i en total confiança i assonància en els seus honests i a més notables dirigents.