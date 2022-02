L'èxit de Julen: de fer versions a treure «Una cançó»

Qui és Julen Gerrikabeitia?

pot ser descrit de moltes maneres. Músic, intèrpret, productor musical o influencer a les xarxes socials. La qüestió és que s'ha guanyat l'afecte dels fans i ara ha publicat el seu primer tema "". "M'heu dit que faci una cançó", amb aquesta frase comença sempre els seus, en què crea cançons a partir d'idees, temàtiques, estils i versions que li demanen els seus seguidors.Amb "Una cançó", Julen vol iniciar una nova etapa musical a la seva carrera, amb cançons pròpies. El senzill neix "de la", afirma. Amb una energia festiva, es tracta d'una proposta per "" i reflectir el seu "esperit de creativitat constant". Tracta de mostrar "amb total transparència" el procés de creació de les seves cançons.El videoclip es va enregistrar entre ai a. Tant els intèrprets com els càmeres i els tècnics d'imatge són "amics de la universitat, companys de pis, de feina, de música o de teatre", explica al seu compte d'Instagram.Julen és cantant, guitarrista i pianista de formació autodidàctica. Ha protagonitzat els musicals. També ha sigut membre del grup vocal, guanyadors del concurs musical de TV3 Oh Happy Day. Actualment, canta amb la companyia dei a. Com a intèrpret, compositor i productor musical, presenta el seu projecte aLa pandèmia de lael va popularitzar a la xarxa, fent vídeos a cappella, imitant cantants catalans o musicals de pel·lícules. El Nadal de 2020 va publicar, gairebé quatre minuts de nadales de diferents èpoques enllaçades, des del 1947 al 1995. El 2021 va atrevir-se amb les, que el van acabar de catapultar a la fama.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor