Comissionistes, espies i PP: qui és qui a l'«Ayusogate»

Ayuso mostra una suposada llamborda en una sessió de l'Assemblea de Madrid. Foto: Europa Press

Presidenta de la Comunitat de Madrid i gran heroïna de l'ala més dura de la dreta espanyola. La seva victòria rotunda a les eleccions madrilenyes i la seva ambició desfermada l'han convertit en una amenaça per a l'actual direcció. El moment elegit per filtrar el suposat espionatge contra ella, després d'una seriosa relliscada electoral de Pablo Casado a Castella i Lleó, on el PP va guanyar però va fer curt, apunta cap al seu entorn com a executor de la filtració. Des de l'esclat del conflicte, Ayuso ha intentat fixar el relat d'un escàndol d'espionatge, tapant la possible corrupció. La seva primera aparició en aquesta crisi, tot una declaració de guerra a Casado, va mostrar que la lluita no deixaria presoners. Divendres, va admetre que el seu germà s'havia embutxacat 55.850 euros en concepte d'activitat comercial, no com a comissió. S'ha mostrat disposada a trinxar tots els cànons per imposar la seva posició.

Casado, el líder insegur Pablo Casado, envoltat de vaques durant la campanya a Castella i Lleó.

President del Partit Popular des que va imposar-se en unes primàries a Soraya Sáenz de Santamaría i María Dolores de Cospedal, amb qui va pactar per desbancar a la primera. La seva conducta al capdavant del PP ha estat erràtica. Provinent de l'ala aznariana del partit, ha basculat del discurs incendiari contra el govern "socialcomunista" de Pedro Sánchez a desmarcaments forçats de Vox, votant en contra de la seva moció de censura. Obsedit per les enquestes, el seu anunci d'un imminent canvi de cicle polític pot convertir-se en real pel que fa al seu lideratge. Antic amic d'Ayuso, segons com vagin les coses, la seva darrera carta pot ser reunir prou suports no tant en favor seu, sinó per barrar el pas a la presidenta madrilenya.

Tomàs, el germaníssim Isabel i Tomás Díaz Ayuso Foto: Instagram

Germà de la presidenta de la Comunitat de Madrid. El seu paper en el contracte d'1,5 milions d'euros per comprar 250.000 mascaretes per part de la Comunitat de Madrid a l'empresa Priviet Sportive, de Daniel Alcázar Barranco, es troba en el centre de l'huracà. Tomás Díaz Ayuso hauria estat beneficiari com a intermediari en una operació irregular que, segons Génova, li hauria suposat 286.000 euros. El germà de la presidenta és cap de vendes d'Artesolar Iluminación SL, que comercialitza llums LED. També és administrador de Sismédica SL, que va heretar dels pares, i que ja va generar controvèrsia fa uns anys per no haver pagat l'IBI. Tomás Díaz Ayuso és diplomat en comerç, té 47 anys i tres fills i sempre ha volgut restar al marge dels focus. Ara s'hi haurà d'acostumar, convertit per uns en peça d'un cas de corrupció i per altres en coartada d'una operació política. O potser les dues coses. Alcázar Barranco és amic de la família Díaz Ayuso.

García Egea, l'escuder fidel Isabel Díaz Ayuso al costat de Teodoro García Egea i Javier Maroto.

Secretari general del PP. Lligat a Casado per un pacte de sang des del congrés que va elegir-lo líder, aquests pactes que a vegades són els primers a trencar-se en política. Ha obert expedient a Ayuso per "calúmnies". El seu intervencionisme en totes les demarcacions i poca destresa en el tracte l'han convertit en el dirigent més detestat del partit. La seva mà hauria indicat el camí cap a una investigació de la presidenta madrilenya. En aquests moments, es toba qüestionat per Ayuso però també pels barons. Per Casado, però, desfer-se d'ell el pot deixar sense cuirassa. Ha pronunciat una de les frases més malèvoles d'aquests dies: "Tenir un bon resultat electoral no eximeix de rectitud". Controlar el partit tampoc l'eximirà a ell.

Ángel Carromero, el primer caigut Ángel Carromero, peça de l'entramat de Génova. Foto: europa press

Braç dret de José Luis Martínez-Almeida a Madrid. Acaba de dimitir. És el principal sospitós de l'operació d'espionatge. Tot i que el partit nega que contactés amb cap agència de detectius ni fes res il·legal, no s'explica com és que en aquest cas se l'ha forçat a dimitir. Llicenciat en Dret, format a la Universitat Catòlica d'Àvila, va fer-se amic de Casado quan tots dos militaven a Noves Generacions. Fa deu anys, va ser detingut a Cuba després d'un accident de tràfic en què el cotxe que conduïa es va estimbar quan duia dos dissidents anticastristes, que van morir. Feia poc que se li havien retirat tots els punts de tràfic per diversos delictes d'excés de velocitat. Sembla que el risc li agrada.

Martínez-Almeida, l'alcalde de Génova L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida

Alcalde de Madrid i portaveu del PP. Amb un perfil baix enmig de la tensió Génova-Ayuso, aquest escàndol l'ha deixat en evidència. Ha negat que des de l'alcaldia s'iniciés cap investigació sobre Ayuso, però el cert és que Ángel Carromero ha estat una persona de la seva corda. Des de Génova se l'ha vist sempre com un contrapoder a la presidenta. Ara mateix la seva posició és feble, ja que depèn del suport que li mantingui Ciutadans, que ja ha manifestat la seva irritació per com ha gestionat la crisi. L'ombra d'una moció de censura al consistori s'ha deixat entreveure aquests dies.



MAR, l'ànima diabòlica Miguel Ángel Rodríguez, exportaveu del Govern de José María Aznar.

Miguel Ángel Rodríguez (a qui tots coneixen com a MAR) és cap de gabinet d'Ayuso. Ha estat al darrera de tots els moviments fets per la líder madrilenya. Va ser portaveu del govern de José María Aznar, amb qui manté relació. Alguns mitjans han apuntat que va demanar a Aznar que fes d mediador en la crisi. A la Moncloa es va guanyar merescuda fama de personatge difícil i malcarat. Res del que ha passat aquests dies a Madrid es pot entendre sense la seva figura. La seva manca de química personal amb Casado i García Egea és una de les claus de l'actual fractura.



José María Aznar, superat José María Aznar, al Círculo Ecuestre Foto: Josep Lluís Escudero

Expresident del govern espanyol i exlíder del PP. Fa pocs dies, abans de l'esclat de la crisi, va ser a Barcelona, on va elogiar -suaument- Casado, de qui s'ha distanciat. Durant la campanya electoral a Castella i Lleó, unes declaracions seves menystenint el líder popular, van contribuir a afeblir encara més i potser van donar carburant als ayusistes. Aznar va dir aleshores que no es tractava que "el senyor no sé qui anés al palau de no sé on, sinó de què es vol fer al govern". Tant l'actual líder del PP com Ayuso són dirigents forjats al seu escalf i l'actual intercanvi d'insults i atacs enfurismats no deixa molt bé el lideratge d'Aznar, tan acostumat a pontificar sobre política i qüestions d'Estat. L'actual trencadissa interna es produeix dins mateix de l'aznarisme i converteix l'expresident en un dels grans derrotats d'aquest moment, guanyi qui guanyi, i en cas que guanyi algú.