Casado i Ayuso esquerden el PP entre acusacions mútues

Feijóo demana pau

El conflicte fratricida obert a les entranyes delno té cap perspectiva de finalitzar.. Lluny de mantenir-se conservador i reservat en les seves opinions, el cap de l'oposició al Congrés dels Diputats ha avivat les flames de la guerra amb Ayuso reclamant-li explicacions i donant nova informació sobre el cas del suposat cas irregular de contractació del germà de la presidenta madrilenya.ha arribat minuts després de finalitzar l'entrevista de Casado a la COPE,totes les acusacions del president del seu propi partit.Per la seva banda, Casado ha assenyalat que el dossier sobre el germà d'Ayuso pel suposat cobrament de comissions en un contracte sanitari sobre mascaretes. "Des de la Porta del Sol se'ns comunica que li han dit a Moncloa que els ho hem passat des de Gènova. És fals", ha sentenciat a l'entrevista que ha realitzat al programa Herrera a COPE. La presidenta madrilenya, en canvi, sí que confirma la trobada entre ella i el líder popular però des d'una perspectiva diferent: "En aquesta reunió em diu que Moncloa els hi ha donat aquesta informació". A més,El ball de bastons ha basculat cap al secretari general del Partit Popular,"La informació de Moncloa prové del secretari general", ha revelat. La mateixa Ayuso carrega amb força contra Casado i Teodoro Garcia Egea:i hagi de sortir a defensar-me és el que em fa més mal. M'imputen mitges veritats". Sense rebaixar el to i anticipant-se a una possible nova resposta d'Ayuso, Casado ha revelat diverses informacions que aporten novetats al cas que obre escletxes al PP.El líder del PPla suposada comissió que va cobrar el germà d'Ayuso en una contractació irregular que investiga el partit i les administracions de la comunitat., una xifra de la qual, insisteix, ha de donar explicacions la líder del PP. En referència als suposats espionatges o a la contractació de detectius per seguir la líder madrilenya,En aquesta línia, Casado ha posat un exemple de què faria ell si fos president del govern, situació en el que considera que ell mateix. "Ningú ha defensat més a Espanya Ayuso que jo. Però cal vetllar per l'exemplaritat", ha sentenciat. "Estic molt sorprès i molt decebut, però amb la consciència molt tranquil·la. Lamento molt tot el que està passant i sóc conscient del mal que això fa al partit", ha començat Casado, a l'entrevista a la COPE on ha trencat el seu silenci. El popular ha reblat, de manera categòrica, que creu que el va passar ahir"Jo mai he retirat el meu suport a Ayuso", ha volgut recordar.El president de Galícia i baró regional del PP,, ha demanat al líder del seu partit, Pablo Casado, que s'assegui a parlar amb Isabel Díaz Ayuso després de la polèmica pel suposat espionatge al germà de la presidenta madrilenya perquè no sigui necessari "arribar a un congrés per solucionar un problema"., però aquest assumpte ha de resoldre'l asseient-se amb Ayuso i donant-li una solució al partit, perquè el partit no mereix la situació en què està en aquest moment", ha traslladat en una entrevista a esRadio

