Sense acord en la reunió entre Cambray i els sindicats de professors

El conseller d'Educació,, s'ha reunit amb els sindicats del sector després que unapels sindicats educatius hagin passat la nit d'aquest dijous a la Conselleria d'Educació per protestara Catalunya, que consideren que s'ha decidit de forma unilateral i sense diàleg amb els treballadors. La trobada ha acabat sense acord.Les organitzacions que protesten són lai mantindran reunions entre elles per consensuar com actuar. Les mateixes fonts han concretat que la nit ha transcorreguti que no hi ha hagut cap avanç després de la trobada amb la delegació de la Conselleria d'Educació encapçalada per la secretària general d'Educació, Patrícia Gomà.El Departament va sostenir, després de la reunió, que la decisió d'avançar el calendari escolar no afecta els drets laborals dels treballadors i va demanar traslladar la negociació "als espais generats" amb aquesta finalitat, en lloc de mitjançant la protesta a la seva seu. Els sindicats consideren que la decisió sí que afecta drets laborals i durant la protesta -que va començar dijous-El nou calendari escolar, que implicarà escurçar una setmana les vacances d'estiu per arrencar el curs el 5 de setembre a primària i infantil i el 7 als instituts , ha sacsejat el debat a les escoles i les famílies. L'anunci, que feia ja setmanes que estava madur al Govern, no es va negociar prèviament amb la comunitat docent i ha estat comunicat a les direccions dels centres aquest mateix dijous.El seu impacte, després d'un dels mesos més complexos a les escoles amb la gestió de l'auge de contagis, protocols de quarantenes i substitucions de la sisena onada de la Covid, ha estat desigual entre els mestres, les mares i els pares, i els sindicats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor