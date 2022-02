Mariatxis i corones de flors per a Casado a les portes de Génova

Mariachis en la sede del PP. Canta y no llores. Lo que no pase esta noche en Génova… pic.twitter.com/EPRdTp0BWd — Santi Martínez-Vares Jiménez (@santigigliotti) February 17, 2022

La guerra oberta dins del PP entreha deixat escenes de tota mena, però també de surrealistes. Durant el vespre d'aquest dijous, més d'un centenar de persones s'han aplegat a, a les portes de la seu del partit a, per donar suport a la president de la Comunitat de Madrid.Una de les primeres escenes més curioses ha estat l'arribada d'unaque deia "Pablo Casado, sempre et recordarem". Al repartidor, però, se li ha negat l'accés a la seu del partit mentre els manifestants demanaven la dimissió de l'actual líder del, al qual acusaven de "", "" i "" a la vegada que proferien crits d'"Ayuso presidenta".L'altra escena còmica s'ha produït quan un grup des'ha aplegat a Génova per a dedicar a Casado algunes de les seves cançons més populars, com "", "" o "". L'aglomeració de persones ha obligat a la policia espanyola fins i tot a tallar el trànsit del carrer proper a la seu popular.Tot plegat en un dia de fractura al PP. Ayuso ha reaccionat declarant unacontra Casado a les informacions sobre els suposatsde la Comunitat de Madrid, que haurien beneficiat el seu. Per defensar-se, ha disparat contra la cúpula del partit, en el punt de mira per un suposat espionatge a la presidenta madrilenya.En una compareixença pública que ha esberlat del tot relació amb Casado, Ayuso ha manifestat que no podia suposar que la direcció estatal del partit actuaria de manera "tan" contra ella, al seu parer, "" i utilitzant la seva família. Davant aquestes declaracions, el PP ha obert uncontra la presidenta madrilenya.

