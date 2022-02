El PP obre un expedient a Ayuso

Després que la presidenta de la declarés públicament la guerra contra la direcció del seu partit i Pablo Casado, Génova ha contestat. El secretari general del PP,, ha comparegut per anunciar que el partit obrirà expedient informatiu a Ayuso, de qui ha dit que aquest dijous ha dit coses "quasi delictives". Ha expressat que l'expedient "no prejutja res, només reuneix informació".García Egea ha dit que, com a secretari general, la seva obligació és preservar la integritat de tots els responsables de l'organització. Ha explicat que el setembre passat el PP va rebre informacions sobre un contracte de laque beneficiava l'entorn d'Ayuso.va convocar la presidenta per esbrinar laAquest dijous la crisi interna que viu el PP ja s'ha cobrat la seva primera víctima:, cap de Coordinació de l'alcaldia de Madrid i home de confiança de l'alcalde,. Carromero havia estat assenyalat per El Confidencial com un dels implicats en el suposat cas d'espionatge a la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso.En la seva intervenció davant els mitjans, Egea ha informat que el partit va iniciar el tràmit d'investigació interna i es va emplaçar Ayuso per donar aclariments,, segons el secretari general.. El número dos de Casado ha assegurat que l'entorn d'Ayuso ha comès "atacs injustos i calúmnies", referint-se a lespressions per avançar el congrés del PP de Madrid: "Aquesta i no altra és la vertadera raó". "Tenir un bon resultat electoral no eximeix de rectitud i lleialtat".Elha afirmat que les declaracions d'Ayuso ha pronunciat afirmacionsi que els serveis jurídics del partit estan estudiant el cas. Ha anunciat que el PP ha obert un expedient informatiu sobre el cas. Al final, ha dit que en una cosa coincideix amb Ayuso: "Laés el més important que tenim".L'origen de la crisi ésa la Comunitat de Madrid, adjudicat pel tràmit d'urgència durant la pandèmia a l'empresa Priviet Sportive., germà de la presidenta madrilenya, hauria fet d'intermediari. Ayuso no nega aquesta operació, gràcies a la qual el seu germà hauria ingressat una comissió de 286.000 euros. Per Génova, el contracte era "irregular".Poc abans, Ayuso havia expressat la seva ira envers la cúpula del PP, a la qual ha acusat d'actuar contra ella de manera "cruel i injusta" amb l'única voluntat de. La líder madrilenya ha demanat que es depurin responsabilitats dins del partit pel suposatcontra ella i ha posat en valor l'èxit electoral que va obtenir l'any passat.

